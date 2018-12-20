Возбуждено дело о хищениях при реконструкции военного авиазавода в Ульяновске

«В 2015 году неустановленные лица, действуя от имени компании “РусТим”, заключили договор генподряда с “Авиастар-СП” в Ульяновске на выполнение работ по первому этапу реконструкции и техническом перевооружении его производственной базы, полная стоимость работ оценивалась в 492 млн рублей», — сказал собеседник агентства.

По словам источника, на счет компании «РусТим» поступил аванс на выполнение работ, однако они не были выполнены, а часть денежных средств была похищена. «Таким образом “Авиастар-СП” был нанесен ущерб в особо крупном размере, возбуждено уголовное дело о мошенничестве», — отметил собеседник агентства.

«Авиастар-СП» (входит в состав Объединенной авиастроительной корпорации, ОАК) производит тяжелые транспортные самолеты Ил-76МД-90А для Минобороны России. Также на заводе осваивают производство топливозаправщиков Ил-78М-90А. Ранее Ил-76 и Ил-78 производились в Узбекистане на Ташкентском авиационном производственном объединении им. Чкалова.