У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 7,2

Американский Тихоокеанский центр по предупреждению цунами сообщил об угрозе возникновения цунами. По данным центра, магнитуда землетрясения была 7,3.

Представитель регионального МЧС сказал «РИА Новости», что, по предварительным данным, разрушений после землетрясения нет. «Эпицентр землетрясения магнитудой 7,4 находился на глубине 80 километров», — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что подземные толчки ощущались в Петропавловске-Камчатском (1−2 балла), в Усть-Камчатском (2−3 балла), в селе Никольское (до 5 баллов).