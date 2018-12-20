У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 7,2
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 7,2, сообщает Камчатский филиал Геофизической службы РАН. По его данным, очаг землетрясения находился на глубине 85 км.
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 7,2, сообщает Камчатский филиал Геофизической службы РАН. По его данным, очаг землетрясения находился на глубине 85 км.
Американский Тихоокеанский центр по предупреждению цунами сообщил об угрозе возникновения цунами. По данным центра, магнитуда землетрясения была 7,3.
Представитель регионального МЧС сказал «РИА Новости», что, по предварительным данным, разрушений после землетрясения нет. «Эпицентр землетрясения магнитудой 7,4 находился на глубине 80 километров», — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что подземные толчки ощущались в