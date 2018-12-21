Локерби: теракт, изменивший авиаперелеты навсегда

Авиалайнер, следовавший рейсом из Лондона в Нью-Йорк, упал прямо на шотландский городок Локерби.

Погибли все 259 человек на борту самолета, как и 11 человек на земле.

Впоследствии именно этого теракта — самого крупного в истории современной Британии — многое изменилось в авиационной безопасности навсегда.

О том, какие именно меры были введены после трагедии в Локерби, вспоминает эксперт из агентства «Безопасность полетов» Сергей Мельниченко в беседе с корреспондентом Би-би-си Беном Тавенером.

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