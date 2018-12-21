Локерби: теракт, изменивший авиаперелеты навсегда
Ровно 30 лет назад, 21 декабря 1988 года самолет американской компании PanAm взорвался над шотландским городком Локерби.
Ровно 30 лет назад, 21 декабря 1988 года самолет американской компании PanAm взорвался над шотландским городком Локерби.
Авиалайнер, следовавший рейсом из Лондона в
Погибли все 259 человек на борту самолета, как и 11 человек на земле.
Впоследствии именно этого теракта — самого крупного в истории современной Британии — многое изменилось в авиационной безопасности навсегда.
О том, какие именно меры были введены после трагедии в Локерби, вспоминает эксперт из агентства «Безопасность полетов» Сергей Мельниченко в беседе с корреспондентом