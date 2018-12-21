Арестован предполагаемый заказчик нападения на Charlie Hebdo в 2015 году

Источник: AFP 2018

Сейчас он ожидает перевода во Францию, сообщает AFP. Le Figaro пишет, что Абу Хамза приказал осуществить теракт и финансировал его подготовку.

7 января 2015 года в Париже террористы напали на редакцию сатирического еженедельника Charlie Hebbdo. В результате атаки погибли 12 человек — 10 журналистов и два полицейских. Ответственность на себя взяли террористы «Аль-Каиды» и ИГ (запрещены в России).