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11:02 (мск), источник: Коммерсантъ

Арестован предполагаемый заказчик нападения на Charlie Hebdo в 2015 году

В Джибути был арестован Петер Шериф (Абу Хамза) — экстремист из окружения братьев Куаши, подозреваемых в атаке на еженедельник Charlie Hebdo в 2015 году.

Источник: AFP 2018

Сейчас он ожидает перевода во Францию, сообщает AFP. Le Figaro пишет, что Абу Хамза приказал осуществить теракт и финансировал его подготовку.

7 января 2015 года в Париже террористы напали на редакцию сатирического еженедельника Charlie Hebbdo. В результате атаки погибли 12 человек — 10 журналистов и два полицейских. Ответственность на себя взяли террористы «Аль-Каиды» и ИГ (запрещены в России).

Главные подозреваемые, братья Шериф и Саид Куаши, 9 января были уничтожены в результате спецоперации в городе Даммартен-ан-Гоэль к северу от Парижа.

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