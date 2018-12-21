В ДРК разбился самолет с российским экипажем

Источник: РИА Новости

По предварительным данным, судно авиакомпании GomAir потерпело крушение в 35 километрах от столицы Демократической республики Конго Киншасы.

Как сообщил РИА Новости посол России в республике Алексей Сентебов, на борту воздушного судна находились три работника GomAir — пилоты из России, а также 20 пассажиров. Их судьбы, как и место крушения самолета, пока не известны.

Спасательные службы проводят поисковую операцию. По данным источников газеты La Libre Afrique, самолет мог упасть в реку или один из близлежащих водоемов, поскольку следов взрыва зафиксировано не было.

Технические проблемы

Самолет перестал выходить на связь с диспетчерами в четверг вечером. Источники издания утверждают, что Ан-26 находился в плохом состоянии, и члены экипажа жаловались на технические проблемы.