Браудера заочно арестовали по делу об организации преступного сообщества

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Как отметили в Генпрокуратуре, рассмотрев ходатайство, суд постановил избрать в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Срок нахождения Браудера под стражей будет исчисляться с момента его выдачи российским правоохранительным органам.

Напомним, что еще в ноябре в Генпрокуратуре заявили, что Россия в ближайшее время объявит Уильяма Браудера в международный розыск в рамках конвенции ООН против транснациональной преступности. Эта конвенция предусматривает выдачу запрашиваемого лица даже в тех случаях, когда между странами отсутствует двусторонний договор об экстрадиции.