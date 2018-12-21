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19:32 (мск), источник: Российская газета

Браудера заочно арестовали по делу об организации преступного сообщества

Генеральная прокуратура поддержала в Тверском районном суде ходатайство Следственного департамента МВД России об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу подданного Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Браудера Уильяма Феликса. Как сообщили корреспонденту «РГ» в надзорном ведомстве, Браудера обвиняют по статье УК РФ об организации преступного сообщества, совершенным лицом с использованием своего служебного положения.

Источник: Reuters

Как отметили в Генпрокуратуре, рассмотрев ходатайство, суд постановил избрать в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Срок нахождения Браудера под стражей будет исчисляться с момента его выдачи российским правоохранительным органам.

Напомним, что еще в ноябре в Генпрокуратуре заявили, что Россия в ближайшее время объявит Уильяма Браудера в международный розыск в рамках конвенции ООН против транснациональной преступности. Эта конвенция предусматривает выдачу запрашиваемого лица даже в тех случаях, когда между странами отсутствует двусторонний договор об экстрадиции.

По данным Генпрокуратуры, уже установлены компании и банки Кипра, Латвии, Швейцарии и других стран, через которые в интересах Браудера перечислялись и обналичивались сотни миллионов долларов. Как подчеркнули в надзорном ведомстве, все эти транзакции будут квалифицированы как легализация или отмывание преступных доходов. Что касается участвовавших в этих финансовых операциях физических лиц — то их будут рассматривать как участников транснационального преступного сообщества и привлекать к уголовной ответственности вне зависимости от гражданства.

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