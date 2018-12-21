Браудера заочно арестовали по делу об организации преступного сообщества

Как отметили в Генпрокуратуре, рассмотрев ходатайство, суд постановил избрать в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Срок нахождения Браудера под стражей будет исчисляться с момента его выдачи российским правоохранительным органам.
Напомним, что еще в ноябре в Генпрокуратуре заявили, что Россия в ближайшее время объявит Уильяма Браудера в международный розыск в рамках конвенции ООН против транснациональной преступности. Эта конвенция предусматривает выдачу запрашиваемого лица даже в тех случаях, когда между странами отсутствует двусторонний договор об экстрадиции.
По данным Генпрокуратуры, уже установлены компании и банки Кипра, Латвии, Швейцарии и других стран, через которые в интересах Браудера перечислялись и обналичивались сотни миллионов долларов. Как подчеркнули в надзорном ведомстве, все эти транзакции будут квалифицированы как легализация или отмывание преступных доходов. Что касается участвовавших в этих финансовых операциях физических лиц — то их будут рассматривать как участников транснационального преступного сообщества и привлекать к уголовной ответственности вне зависимости от гражданства.