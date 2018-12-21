Посольство РФ в ДР Конго подтвердило гибель трех российских пилотов в авиакатастрофе
ПРЕТОРИЯ, 21 декабря. /Корр. ТАСС Александр Панов/. Личности погибших в настоящее время устанавливаются.
ПРЕТОРИЯ, 21 декабря. /Корр. ТАСС Александр Панов/. Личности погибших в настоящее время устанавливаются.
Три погибших члена экипажа грузового самолета Ан-26, потерпевшего в четверг крушение в Демократической Республике Конго (ДРК), были российскими гражданами. Об этом сообщил ТАСС по телефону в пятницу посол РФ в ДРК Алексей Сентебов.
«Имена мы сможем сообщить позже, когда у нас уже будут официальные бумаги, но могу уже точно сообщить, что они были российскими гражданами. К сожалению, эта информация подтвердилась. Их тела уже найдены и доставлены в морг», — заявил дипломат.
Посольство РФ займется возвращением тел погибших на родину.
Принадлежащий компании Gomair Ан-26 занимался доставкой в регионы ДР Конго избирательных материалов для проведения президентских и парламентских выборов, которые должны состояться 30 декабря. В четверг связь с самолетом, возвращавшимся в Киншасу из города Чикапа, была утеряна. На его борту предположительно находились 23 человека, включая российский экипаж. О судьбе пассажиров и возможных причинах авиакатастрофы пока информации не поступало.