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21:38 (мск), источник: ТАСС

Посольство РФ в ДР Конго подтвердило гибель трех российских пилотов в авиакатастрофе

ПРЕТОРИЯ, 21 декабря. /Корр. ТАСС Александр Панов/. Личности погибших в настоящее время устанавливаются.

Источник: РИА "Новости"

Три погибших члена экипажа грузового самолета Ан-26, потерпевшего в четверг крушение в Демократической Республике Конго (ДРК), были российскими гражданами. Об этом сообщил ТАСС по телефону в пятницу посол РФ в ДРК Алексей Сентебов.

Личности погибших пилотов в настоящее время уточняются.

«Имена мы сможем сообщить позже, когда у нас уже будут официальные бумаги, но могу уже точно сообщить, что они были российскими гражданами. К сожалению, эта информация подтвердилась. Их тела уже найдены и доставлены в морг», — заявил дипломат.

Посольство РФ займется возвращением тел погибших на родину.

Принадлежащий компании Gomair Ан-26 занимался доставкой в регионы ДР Конго избирательных материалов для проведения президентских и парламентских выборов, которые должны состояться 30 декабря. В четверг связь с самолетом, возвращавшимся в Киншасу из города Чикапа, была утеряна. На его борту предположительно находились 23 человека, включая российский экипаж. О судьбе пассажиров и возможных причинах авиакатастрофы пока информации не поступало.

Посольство РФ подтвердило, что погибший в Конго экипаж был российским
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