Посольство РФ в ДР Конго подтвердило гибель трех российских пилотов в авиакатастрофе

Источник: РИА "Новости"

Три погибших члена экипажа грузового самолета Ан-26, потерпевшего в четверг крушение в Демократической Республике Конго (ДРК), были российскими гражданами. Об этом сообщил ТАСС по телефону в пятницу посол РФ в ДРК Алексей Сентебов.

Личности погибших пилотов в настоящее время уточняются.

«Имена мы сможем сообщить позже, когда у нас уже будут официальные бумаги, но могу уже точно сообщить, что они были российскими гражданами. К сожалению, эта информация подтвердилась. Их тела уже найдены и доставлены в морг», — заявил дипломат.

Посольство РФ займется возвращением тел погибших на родину.