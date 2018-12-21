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20:23 (мск), источник: Lenta.Ru

Иностранец попытался ограбить банк на пустынном полярном острове

На полярном архипелаге Шпицберген впервые ограбили банк. Об этом сообщает издание The Local.

Источник: Reuters

Подозреваемый пришел в отделение банка в норвежском городе Лонгйир и, угрожая огнестрельным оружием, потребовал деньги. Ему удалось скрыться с добычей, однако вскоре его арестовала полиция. По сведениям правоохранительных органов, он приехал из другой страны.

Лонгйир находится на острове Западный Шпицберген на расстоянии 1050 километров от Северного полюса. Там живут около двух тысяч человек, причем большинство из них знакомы друг с другом. Для поездок в другие населенные пункты обычно используют авиацию.

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