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21:02 (мск), источник: РИА Новости

В Барселоне в результате беспорядков пострадали более 60 человек

МАДРИД, 21 дек — РИА Новости. Более 60 человек получили травмы в результате столкновений в Барселоне, сообщила служба скорой помощи женералитета в Twitter.

Источник: Reuters

По данным службы, к медикам обратились 62 человека, в том числе 57 с ушибами. В больницы доставлены восемь человек, их состояние не представляет опасности для жизни. Среди пострадавших — 35 сотрудников каталонских правоохранительных органов Mossos d’Esquadra.

Ранее сообщалось о 51 пострадавшем.

Источник: Reuters

Задержаны 12 человек, в том числе десять в Барселоне и двое в муниципалитете Ла-Амполья (провинция Таррагона), сообщили РИА Новости в пресс-службе Mossos d’Esquadra.

В пятницу в ряде районов Барселоны проходили акции протеста, столкновения с полицией произошли на улице Лаиетана, улице Драссанес, проспекте Параллель. Радикально настроенные протестующие забрасывали полицию камнями, петардами и краской, переворачивали мусорные контейнеры, вырывали светофоры. В ответ полиция применяла дубинки.

Причиной акций протеста стало проведение в Барселоне заседания совета министров Испании, которое обычно проходит по пятницам в Мадриде. Митингующие расценили это мероприятие как провокацию.

Официальный представитель испанского правительства Исабель Селаа на пресс-конференции по итогам заседания призвала митингующих не прибегать к насилию. Она отметила, что на заседании были приняты «важные решения для Испании и Каталонии».

Источник: Reuters

С утра активисты радикального движения «Комитеты защиты республики», выступающие за независимость Каталонии, блокировали трассы по всему автономному сообществу. В общей сложности было заблокировано 25 трасс, некоторые дороги до сих пор перекрыты.

Источник: Reuters

В Каталонии 21 декабря 2017 года прошли досрочные выборы в региональный парламент, назначенные после того, как правительство Испании ввело прямое правление в автономном сообществе, распустив местные правительство и парламент в связи с проведением незаконного референдума о независимости.

Каталония протестует, есть пострадавшие
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21:27 (мск)© Ньюстюб
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