В Барселоне в результате беспорядков пострадали более 60 человек

Источник: Reuters

По данным службы, к медикам обратились 62 человека, в том числе 57 с ушибами. В больницы доставлены восемь человек, их состояние не представляет опасности для жизни. Среди пострадавших — 35 сотрудников каталонских правоохранительных органов Mossos d’Esquadra.

Ранее сообщалось о 51 пострадавшем.

Источник: Reuters

Задержаны 12 человек, в том числе десять в Барселоне и двое в муниципалитете Ла-Амполья (провинция Таррагона), сообщили РИА Новости в пресс-службе Mossos d’Esquadra.

В пятницу в ряде районов Барселоны проходили акции протеста, столкновения с полицией произошли на улице Лаиетана, улице Драссанес, проспекте Параллель. Радикально настроенные протестующие забрасывали полицию камнями, петардами и краской, переворачивали мусорные контейнеры, вырывали светофоры. В ответ полиция применяла дубинки.

Причиной акций протеста стало проведение в Барселоне заседания совета министров Испании, которое обычно проходит по пятницам в Мадриде. Митингующие расценили это мероприятие как провокацию.

Официальный представитель испанского правительства Исабель Селаа на пресс-конференции по итогам заседания призвала митингующих не прибегать к насилию. Она отметила, что на заседании были приняты «важные решения для Испании и Каталонии».

Источник: Reuters

С утра активисты радикального движения «Комитеты защиты республики», выступающие за независимость Каталонии, блокировали трассы по всему автономному сообществу. В общей сложности было заблокировано 25 трасс, некоторые дороги до сих пор перекрыты.

Источник: Reuters