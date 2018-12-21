В Барселоне в результате беспорядков пострадали более 60 человек
МАДРИД, 21 дек — РИА Новости. Более 60 человек получили травмы в результате столкновений в Барселоне, сообщила служба скорой помощи женералитета в Twitter.
МАДРИД, 21 дек — РИА Новости. Более 60 человек получили травмы в результате столкновений в Барселоне, сообщила служба скорой помощи женералитета в Twitter.
По данным службы, к медикам обратились 62 человека, в том числе 57 с ушибами. В больницы доставлены восемь человек, их состояние не представляет опасности для жизни. Среди пострадавших — 35 сотрудников каталонских правоохранительных органов Mossos d’Esquadra.
Ранее сообщалось о 51 пострадавшем.
Задержаны 12 человек, в том числе десять в Барселоне и двое в муниципалитете
В пятницу в ряде районов Барселоны проходили акции протеста, столкновения с полицией произошли на улице Лаиетана, улице Драссанес, проспекте Параллель. Радикально настроенные протестующие забрасывали полицию камнями, петардами и краской, переворачивали мусорные контейнеры, вырывали светофоры. В ответ полиция применяла дубинки.
Официальный представитель испанского правительства Исабель Селаа на
С утра активисты радикального движения «Комитеты защиты республики», выступающие за независимость Каталонии, блокировали трассы по всему автономному сообществу. В общей сложности было заблокировано 25 трасс, некоторые дороги до сих пор перекрыты.
В Каталонии 21 декабря 2017 года прошли досрочные выборы в региональный парламент, назначенные после того, как правительство Испании ввело прямое правление в автономном сообществе, распустив местные правительство и парламент в связи с проведением незаконного референдума о независимости.