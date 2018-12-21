В Санкт-Петербурге загорелся склад с пиротехникой
ТАСС, 21 декабря. Источник сообщил, что пожару присвоен повышенный уровень сложности.
ТАСС, 21 декабря. Источник сообщил, что пожару присвоен повышенный уровень сложности.
Пожар произошел на складе с пиротехникой в
«На складе в Химическом переулке в центре Петербурга произошел пожар на складе с пиротехникой», — сказал собеседник агентства.
Как уточнил источник, сведений о пострадавших не поступало.
Он также добавил, что пожар произошел в здании площадью 2,4 тыс. кв. м. «На месте пожара были взрывы пиротехники, сейчас они вроде бы прекратились», — отметил собеседник агентства.
Эвакуации из жилых домов
В ликвидации возгорания участвуют 78 человек личного состава и 22 единицы техники. Площадь пожара составляет 300 кв. м, в настоящее время пожар локализовали.