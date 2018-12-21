В Санкт-Петербурге загорелся склад с пиротехникой

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=141980762&id=456239481&hash=51ba6d0385dd59e5&hd=2?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Пожар произошел на складе с пиротехникой в Санкт-Петербурге, сообщил в пятницу ТАСС источник в экстренных службах.

«На складе в Химическом переулке в центре Петербурга произошел пожар на складе с пиротехникой», — сказал собеседник агентства.

Как уточнил источник, сведений о пострадавших не поступало.

Он также добавил, что пожар произошел в здании площадью 2,4 тыс. кв. м. «На месте пожара были взрывы пиротехники, сейчас они вроде бы прекратились», — отметил собеседник агентства.

Санкт-Петербурга нет, сообщила пресс-служба городского главка Жилых домов ближе 1 км к месту пожара на складе с пиротехникой внет, сообщилагородского главка МЧС

Эвакуации из жилых домов из-за пожара на складе с пиротехникой в Петербурге не было.