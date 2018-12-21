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22:14 (мск), источник: ТАСС

В Санкт-Петербурге загорелся склад с пиротехникой

ТАСС, 21 декабря. Источник сообщил, что пожару присвоен повышенный уровень сложности.

Во время загрузки произошла ошибка.

Пожар произошел на складе с пиротехникой в Санкт-Петербурге, сообщил в пятницу ТАСС источник в экстренных службах.

«На складе в Химическом переулке в центре Петербурга произошел пожар на складе с пиротехникой», — сказал собеседник агентства.

Как уточнил источник, сведений о пострадавших не поступало.

Он также добавил, что пожар произошел в здании площадью 2,4 тыс. кв. м. «На месте пожара были взрывы пиротехники, сейчас они вроде бы прекратились», — отметил собеседник агентства.

Жилых домов ближе 1 км к месту пожара на складе с пиротехникой в Санкт-Петербурга нет, сообщила пресс-служба городского главка МЧС.

Эвакуации из жилых домов из-за пожара на складе с пиротехникой в Петербурге не было.

В ликвидации возгорания участвуют 78 человек личного состава и 22 единицы техники. Площадь пожара составляет 300 кв. м, в настоящее время пожар локализовали.

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