Экс-президента Приднестровья приговорили к 16 годам строгого режима
Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU — Приговор бывшему главе республики объявлен заочно, так как он находится за пределами страны.
Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU — Приговор бывшему главе республики объявлен заочно, так как он находится за пределами страны.
Суд приговорил
Шевчук Евгений Васильевич признан виновным во всех инкримированных ему эпизодах преступлений: двух эпизодах получения взятки в крупном размере и трех эпизодах превышения должностных полномочий.
Верховный суд лишил Шевчука государственных наград и запретил занимать госдолжности в течение пяти лет после освобождения.
Приговор объявлен заочно, так как Шевчук находится за пределами страны.
Бывшего главу республики обвиняли по «пяти пунктам: фонды, “Биохим”, контрабанда, незаконное изъятие 30% пенсий и зарплат, помилование с нарушениями закона».