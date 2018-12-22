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00:10 (мск), источник: Интерфакс

Экс-президента Приднестровья приговорили к 16 годам строгого режима

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU — Приговор бывшему главе республики объявлен заочно, так как он находится за пределами страны.

Источник: РИА "Новости"

Суд приговорил экс-президента непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Евгения Шевчука к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 600 млн приднестровских рублей (около 2,5 млрд российских рублей — ИФ), передает в субботу телеканал «Первый Приднестровский».

Шевчук Евгений Васильевич признан виновным во всех инкримированных ему эпизодах преступлений: двух эпизодах получения взятки в крупном размере и трех эпизодах превышения должностных полномочий.
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Верховный суд лишил Шевчука государственных наград и запретил занимать госдолжности в течение пяти лет после освобождения.

Приговор объявлен заочно, так как Шевчук находится за пределами страны.

Пресс-служба Верховного суда республики о состоявшемся судебном заседании не сообщила.

Бывшего главу республики обвиняли по «пяти пунктам: фонды, “Биохим”, контрабанда, незаконное изъятие 30% пенсий и зарплат, помилование с нарушениями закона».

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