Экс-президента Приднестровья приговорили к 16 годам строгого режима

Источник: РИА "Новости"

Суд приговорил экс-президента непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Евгения Шевчука к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 600 млн приднестровских рублей (около 2,5 млрд российских рублей — ИФ), передает в субботу телеканал «Первый Приднестровский».

Шевчук Евгений Васильевич признан виновным во всех инкримированных ему эпизодах преступлений: двух эпизодах получения взятки в крупном размере и трех эпизодах превышения должностных полномочий. Александр Сторожук начальник управления прокуратуры ПМР

Верховный суд лишил Шевчука государственных наград и запретил занимать госдолжности в течение пяти лет после освобождения.

Приговор объявлен заочно, так как Шевчук находится за пределами страны.

Пресс-служба Верховного суда республики о состоявшемся судебном заседании не сообщила.