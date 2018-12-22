Аварийные бригады локализовали возгорание на газопроводе в Якутии
ЯКУТСК, 22 декабря. /ТАСС/. Выясняются причины произошедшего, сообщили в
ЯКУТСК, 22 декабря. /ТАСС/. Выясняются причины произошедшего, сообщили в
Аварийные бригады локализовали пожар на участке газопровода в Якутии, где в субботу произошло возгорание. Об этом ТАСС сообщил представитель
Ранее сообщалось, что разрыв и возгорание произошли на 221-м км магистрального газопровода, пострадавших нет.
«Возгорание локализовали, угрозы жизнеобеспечению нет. Выясняются причины произошедшего», — сказала представитель
Она уточнила, что возгорание произошло недалеко от села Тастах Намского района. Ранее сообщалось, что инцидент произошел примерно в 40 км от села Маган, который входит в состав городского округа Якутска.
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«На место происшествия выехали руководитель Намского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Республике Саха (Якутия), сотрудники полиции. Проводится процессуальная проверка», — говорится в сообщении.