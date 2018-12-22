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07:52 (мск), источник: ТАСС

Аварийные бригады локализовали возгорание на газопроводе в Якутии

ЯКУТСК, 22 декабря. /ТАСС/. Выясняются причины произошедшего, сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

Источник: AP 2018

Аварийные бригады локализовали пожар на участке газопровода в Якутии, где в субботу произошло возгорание. Об этом ТАСС сообщил представитель пресс-службы главы и правительства республики.

Ранее сообщалось, что разрыв и возгорание произошли на 221-м км магистрального газопровода, пострадавших нет.

На месте ЧП находятся аварийные бригады, развернут штаб. Прекращения подачи газа не было.

«Возгорание локализовали, угрозы жизнеобеспечению нет. Выясняются причины произошедшего», — сказала представитель пресс-службы.

Она уточнила, что возгорание произошло недалеко от села Тастах Намского района. Ранее сообщалось, что инцидент произошел примерно в 40 км от села Маган, который входит в состав городского округа Якутска.

В пресс-службе Следственного управления СК РФ по республике сообщили, что следователи проводят проверку после возгорания на газопроводе.

«На место происшествия выехали руководитель Намского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Республике Саха (Якутия), сотрудники полиции. Проводится процессуальная проверка», — говорится в сообщении.

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