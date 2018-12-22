Аварийные бригады локализовали возгорание на газопроводе в Якутии

Источник: AP 2018

Аварийные бригады локализовали пожар на участке газопровода в Якутии, где в субботу произошло возгорание. Об этом ТАСС сообщил представитель пресс-службы главы и правительства республики.

Ранее сообщалось, что разрыв и возгорание произошли на 221-м км магистрального газопровода, пострадавших нет.

На месте ЧП находятся аварийные бригады, развернут штаб. Прекращения подачи газа не было.

«Возгорание локализовали, угрозы жизнеобеспечению нет. Выясняются причины произошедшего», — сказала представитель пресс-службы.

Она уточнила, что возгорание произошло недалеко от села Тастах Намского района. Ранее сообщалось, что инцидент произошел примерно в 40 км от села Маган, который входит в состав городского округа Якутска.

В пресс-службе Следственного управления СК РФ по республике сообщили, что следователи проводят проверку после возгорания на газопроводе.