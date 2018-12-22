Ваша милость. Истории пятерых россиян, амнистированных Путиным

Среди тех, кто уже к Новому году сможет выйти на свободу, — каскадер, пытавшийся защитить брата во время дворовой драки и герой войны в Афганистане, сбивший на темной трассе подростка-мотоциклиста. РИА Новости выяснило детали уголовных дел тех, чьи прошения о помиловании услышали в Кремле.

«Новогоднее чудо»

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Из одиннадцати лет, к которым приговорили детского тренера по мотокроссу и каскадера Александра Артюха, он отсидел семь. Все эти годы мать молодого человека пыталась доказать: во время потасовки во дворе их дома смертельные ранения погибшему нанес совершенно другой человек. Александр лишь разнимал дерущихся, пытаясь спасти брата.

«Знаете, Саша ведь и в прошении о помиловании написал, что невиновен, что на него повесили это убийство. Хотя адвокаты убеждали нас, что так писать нельзя, с такой формулировкой нашу просьбу просто не будут рассматривать. Но мы твердо решили сказать правду», — Галина Артюх, мать помилованного, в разговоре с РИА Новости не может сдержать слез. Говорит, что семья уже потеряла надежду, ведь несколько месяцев назад Александра заверили: в помиловании ему точно откажут.

«Прошение мы отправили еще в начале года. Приложили к нему экспертизу видео с камеры наблюдения, подтверждающую, что Саша не наносил смертельных ударов. Летом его вызвали к начальнику колонии, сказали, чтобы особо не надеялся, — скорее всего, придет отказ. А вчера нам позвонил знакомый семьи и начал поздравлять. Мы сперва даже не поняли, с чем именно».

Дело в том, что для нашей семьи это второе новогоднее чудо. Первое случилось семь дней назад — Сашина жена Катя родила первенца.

Драка, за которую Артюх отбывает наказание, произошла в ночь с 8 на 9 октября 2011 года. Незадолго до этого Александр вернулся домой после работы в мотоклубе. В квартире он застал брата Кирилла с другом Юрием Барановым — те отмечали день рождения. В открытые окна с улицы врывался гомон пьяной компании.

«Мой старший сын Кирилл выглянул и сделал им замечание. Те в ответ прокричали, что если такой смелый, пусть выходит разобраться. И Кирилл вместе с Барановым спустились вниз», — восстанавливает хронологию событий Галина Анатольевна.

Там их ждали шестеро. Завязалась драка. По словам женщины, Александр выбежал позже на звуки борьбы.

Он успел лишь оттащить одного из парней, избивавших Баранова, и ушел в сторону.

Еще через несколько часов в квартиру подъехала полиция и всех молодых людей забрали. Выяснилось: один из участников потасовки скончался от ножевых ранений.

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«В полиции Баранов начал давать показания против Саши. Якобы именно он нанес смертельные удары. Хотя в его словах было много нестыковок. Например, он утверждал, что в лифте, когда они вместе спускались на улицу, Саша показывал ему нож. Юра даже назвал длину лезвия — восемь сантиметров. А когда выяснилось, что раны были нанесены ножом в два раза больше, тут же изменил показания, сказал, что перепутал», — утверждает мать Александра.

Были в этом деле и другие странности. Например, один из участников драки описывал убийцу как человека в темной одежде. «Но Саша в тот вечер был в светлых джинсах и темной толстовке со светоотражающим принтом, который трудно было не заметить».

Но главное — две независимые экспертизы изучили видео с камеры наблюдения во дворе и пришли к выводу, что в момент нанесения ран погибшему Александра рядом не было.

В прошлом году родные сделали третью — уже в Российском федеральном центре судебных экспертиз при Минюсте. Выводы первых двух подтвердились.

«Но во время следствия это видео вообще исключили из числа доказательств по делу. А знаете почему? Потому что его отдали на анализ антропологу. И он сделал заключение, что идентифицировать лица на записи невозможно. Спасибо, что хоть не к гинекологу обратились, — со злой иронией в голосе говорит Галина. — А вот профессиональные эксперты, в том числе из Минюста, сказали, что запись пригодна для идентификации».

Александра осудили по части 1 статьи 105 — «Убийство». Дали 11 лет строгого режима. «Это максимальный срок, который могли назначить», — сокрушается мать осужденного. И добавляет: «Мы подавали и апелляцию, и кассацию, но все тщетно. Сейчас надеемся только на Верховный суд».

«Потерпевший ее спровоцировал»

Столь же неоднозначно дело жительницы Брянска Татьяны Стокласко, которую также помиловал президент. Как объяснил РИА Новости ее адвокат Евгений Ворон, на семейном торжестве у Татьяны произошел конфликт с двоюродным братом.

«Ну как конфликт — он выпил и начал к ней приставать. Татьяна решила не ввязываться в разборки и поехала домой. Но тот последовал за ней», — описывает произошедшее той ночью юрист.

У дома Стокласко двоюродный брат начал скандалить — на его крики вышел супруг Татьяны.

«Моя подзащитная услышала ругань мужчин и выбежала во двор. В руках у нее был нож, которым она до этого резала торт», — говорит адвокат.

Потерпевший принялся хватать двоюродную сестру за руки — Татьяна ударила его в грудь. Адвокат утверждает: она сразу же попыталась оказать родственнику первую помощь, но тот отказался — рана была неглубокая. В последующем потерпевший и вовсе попросил следователей не возбуждать уголовное дело.

«Во время допроса в качестве свидетеля он признал, что сам спровоцировал конфликт, что приставал к Татьяне. Говорил, что претензий не имеет, дело просит не возбуждать».

Но Стокласко все равно осудили. Причем по статье 111 УК России — «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Приговорили к трем годам лишения свободы.

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«Честно скажу: столь суровый приговор тогда шокировал многих. Ведь, во-первых, Татьяна написала явку с повинной. Во-вторых, потерпевший не отрицал, что спровоцировал сестру своим аморальным поведением. И несмотря на все эти смягчающие обстоятельства, ей дали три года», — недоумевает адвокат.

Правда, наказание Татьяна так и не отбывала — ей позволили взять отсрочку до достижения дочерью 14 лет.

«Дело в том, что одна из дочерей моей подзащитной страдает тяжелой формой ДЦП. Ходить сама не может. Татьяна круглосуточно должна приглядывать за девочкой. Если бы ее отправили в колонию, ребенок остался бы без надзора», — поясняет Евгений Ворон.

К слову, Татьяна — единственная из пяти помилованных, с кого указом президента снята судимость.

«Тяжело болеет жена»

Также Путин помиловал 68-летнего героя войны в Афганистане. Одиннадцатого мая 2017-го Виктора Свободина приговорили к трем годам лишения свободы за ДТП, в котором погиб ехавший по встречной полосе на питбайке (мини-мотоцикл, пригодный для мотокросса) подросток.

Адвокат осужденного комментировать дело отказался. Но в приговоре (он размещен в открытом доступен на сайте Щелковского городского суда) говорится, что «аварийную ситуацию <…> спровоцировал именно Свободин. Если бы он не выехал на полосу движения питбайка, столкновения бы не произошло. Тот факт, что Свободин не видел питбайк, не освобождает его от ответственности за совершенное нарушение правил дорожного движения».

Вину военный признал, выплатил компенсацию родным погибшего. Возможно, на решение президента также повлияло то, что жена Свободина тяжело больна.

Бывший руководитель Центра планерного спорта «Коктебель» Борис Небреев, еще один помилованный, осужден за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей после крушения частного самолета Cessna в ноябре 2015 года. Все четыре человека, находившиеся на борту, погибли. В ходе расследования было установлено, что директор планерного центра не имел законных оснований на предпринимательскую деятельность из-за отсутствия квалифицированных пилотов и техников, а также руководителей полетов.