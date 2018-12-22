Девять горняков заблокированы при пожаре на шахте в Соликамске

Компания сообщила, что задымление началось в 12:04 по местному времени (10:04 мск). В зоне задымления находятся девять человек — сотрудники подрядной организации. Восемь человек, находившихся в момент задымления под землей, выведены на поверхность, они не пострадали.

Связь с заблокированными горняками установить не удается, сообщил источник «Интерфакса» в оперативном штабе на месте происшествия. «Пожар блокирует шахтерам выход на поверхность, однако они оснащены средствами индивидуального спасения, кислорода им должно хватить до прихода горноспасателей», — рассказал он. По словам источника, пожар очень сильный и справиться с огнем и добраться до горняков не удается.