МЧС уточнило информацию о пожаре в шахте в Соликамске
МЧС опровергло версию взрыва метана в шахте «Уралкалия» в Соликамске (Пермский край).
МЧС опровергло версию взрыва метана в шахте «Уралкалия» в Соликамске (Пермский край).
«МЧС опровергает информацию о взрыве метана на предприятии», — сказала «Интерфаксу»
Ранее сообщалось, что причиной сильного задымления в шахте стала вспышка метана. Под землей остаются девять горняков, связи с ними нет. На месте работают горноспасатели, но они пока не могут добраться до заблокированных шахтеров. Представитель «Уралкалия» пояснил корреспонденту «Ведомостей», что добыча на этом объекте не велась, а задымление возникло в ходе строительных работ, которые ведутся подрядчиками с 2017 г.
Следователи начали проверку по факту задымления, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на
«Уралкалий» — один из ведущих мировых производителей и экспортеров калия. Производственные активы компании включают пять рудников и семь обогатительных фабрик в Пермском крае.