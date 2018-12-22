МЧС уточнило информацию о пожаре в шахте в Соликамске

Ранее сообщалось, что причиной сильного задымления в шахте стала вспышка метана. Под землей остаются девять горняков, связи с ними нет. На месте работают горноспасатели, но они пока не могут добраться до заблокированных шахтеров. Представитель «Уралкалия» пояснил корреспонденту «Ведомостей», что добыча на этом объекте не велась, а задымление возникло в ходе строительных работ, которые ведутся подрядчиками с 2017 г.