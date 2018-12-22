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17:20 (мск), источник: Ведомости

МЧС уточнило информацию о пожаре в шахте в Соликамске

МЧС опровергло версию взрыва метана в шахте «Уралкалия» в Соликамске (Пермский край).

«МЧС опровергает информацию о взрыве метана на предприятии», — сказала «Интерфаксу» пресс-служба пермского главка МЧС. Что стало причиной задымления, пока не уточняется.

Ранее сообщалось, что причиной сильного задымления в шахте стала вспышка метана. Под землей остаются девять горняков, связи с ними нет. На месте работают горноспасатели, но они пока не могут добраться до заблокированных шахтеров. Представитель «Уралкалия» пояснил корреспонденту «Ведомостей», что добыча на этом объекте не велась, а задымление возникло в ходе строительных работ, которые ведутся подрядчиками с 2017 г.

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Следователи начали проверку по факту задымления, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу пермского управления Следственного комитета России. На место происшествия прибыл губернатор Пермского края Максим Решетников.

«Уралкалий» — один из ведущих мировых производителей и экспортеров калия. Производственные активы компании включают пять рудников и семь обогатительных фабрик в Пермском крае.

Работы по спасению людей в соликамской шахте продолжатся ночью
Во время загрузки произошла ошибка.
17:27 (мск)© Ньюстюб
Следите за развитием темы Пожар на шахте "Уралкалия" в Соликамске
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