Высокая температура не позволила сразу добраться до людей в шахте
В первые два часа спасатели спускались под землю четыре раза.
В первые два часа спасатели спускались под землю четыре раза.
В первые два часа после начала задымления спасатели спускались в шахту четыре раза. Они не могли пробиться к людям
Командир Березниковского отдельного военизированного спасательного отряда Михаил Пестов рассказал, что команду на тушение пожара отряд получил в 12.01.
«Первое отделение из пяти человек направили к людям и параллельно тушили очаг горения. Первые два часа было четыре спуска к месту возгорания. Однако высокая температура не позволила спуститься к очагу для оказания помощи. Очаг горения был локализован, произведена изоляция участка», пояснил он.
Главный инженер третьего рудоуправления Павел Бут рассказал, что рабочие проводили армирование вентиляционного горизонта на глубине 365 метров. На этой отметке произошло возгорание.
Напомним, задымление произошло в полдень в 4-м стволе СКРУ-3. В зоне задымления, на глубине 350 метров, находятся 9 человек — сотрудников подрядной организации. Ещё восемь вышли на поверхность. На объекте работают горноспасатели. На месте находятся спасатели, сотрудники центра медицины катастроф, бригады скорой помощи. В Соликамск выехал губернатор Пермского края Максим Решетников, и.о. Министра здравоохранения. СКР возбудил уголовное дело по факту нарушения правил пожарной безопасности при проведении горных и строительных работ, повлекшим смерть трёх и более лиц (ч. 3 ст. 216 УК РФ).