Высокая температура не позволила сразу добраться до людей в шахте

В первые два часа после начала задымления спасатели спускались в шахту четыре раза. Они не могли пробиться к людям из-за высокой температуры.

Командир Березниковского отдельного военизированного спасательного отряда Михаил Пестов рассказал, что команду на тушение пожара отряд получил в 12.01.

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=-74864281&id=456239216&hash=9c38b0062e1302b4&hd=1?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Первое отделение из пяти человек направили к людям и параллельно тушили очаг горения. Первые два часа было четыре спуска к месту возгорания. Однако высокая температура не позволила спуститься к очагу для оказания помощи. Очаг горения был локализован, произведена изоляция участка», пояснил он.

Главный инженер третьего рудоуправления Павел Бут рассказал, что рабочие проводили армирование вентиляционного горизонта на глубине 365 метров. На этой отметке произошло возгорание.

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=-172223072&id=456239399&hash=0a9c921ef653ad3d&hd=2?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.