Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
НАТО сделала России последнее предупреждение, дав шанс
В Минске продают идеальную «девяносто девятую» (цена удивляет)
Двухлетняя девочка спасла маме жизнь
Цитата из «Брата 2» привела Путина в замешательство
Как москвичи пытаются оживить заброшенную деревню
Победа или смертьВосемь сражений, в которых судьба России висела на волоске
Дом-дворец и иномарки: Гусман о богатстве Маслякова
Реакция Ватикана на создание новой церкви Украины
Рыдающий на улице Одессы актёр Пашинин смутил украинцев
Суд над Кадыровым: грозное заявление Европы
Российский корабль у берегов Крыма вызвал панику западных СМИ
Памела Андерсон обратилась к Путину - СМИ
Сразу после вопроса женщины Путину чиновники начали действовать
Новые тарифы: за что еще надо платить с 1 января
Украинский миллиардер Коломойский резко высказался о президенте
Россия применила “Искандер” и “Смерч” в бою - СМИ
Как москвичи пытаются оживить заброшенную деревню
Как сделать стильный лофт в панельном доме
Фоторепортажи
15Жизнь на отшибе. Что гонит людей прочь от цивилизации
10Названа «Мисс Вселенная — 2018»
20:03 (мск), источник: АиФ Прикамье

Высокая температура не позволила сразу добраться до людей в шахте

В первые два часа спасатели спускались под землю четыре раза.

В первые два часа после начала задымления спасатели спускались в шахту четыре раза. Они не могли пробиться к людям из-за высокой температуры.

Командир Березниковского отдельного военизированного спасательного отряда Михаил Пестов рассказал, что команду на тушение пожара отряд получил в 12.01.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Первое отделение из пяти человек направили к людям и параллельно тушили очаг горения. Первые два часа было четыре спуска к месту возгорания. Однако высокая температура не позволила спуститься к очагу для оказания помощи. Очаг горения был локализован, произведена изоляция участка», пояснил он.

Главный инженер третьего рудоуправления Павел Бут рассказал, что рабочие проводили армирование вентиляционного горизонта на глубине 365 метров. На этой отметке произошло возгорание.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, задымление произошло в полдень в 4-м стволе СКРУ-3. В зоне задымления, на глубине 350 метров, находятся 9 человек — сотрудников подрядной организации. Ещё восемь вышли на поверхность. На объекте работают горноспасатели. На месте находятся спасатели, сотрудники центра медицины катастроф, бригады скорой помощи. В Соликамск выехал губернатор Пермского края Максим Решетников, и.о. Министра здравоохранения. СКР возбудил уголовное дело по факту нарушения правил пожарной безопасности при проведении горных и строительных работ, повлекшим смерть трёх и более лиц (ч. 3 ст. 216 УК РФ).

Следите за развитием темы Пожар на шахте "Уралкалия" в Соликамске
Минус 170 кг: рязанцу удалили часть желудка
В российских школах появятся две новые должности
Скандал на чемпионате России: как убирают конкурентов Тутберидзе
Загитова и Медведева остались без медалей на чемпионате России
Ученые назвали три периода жизни, когда человек наиболее одинок
«Где находились Содом и Гоморра?» Ученые пришли к новым выводам
Названы худшие фильмы года
Спорт
Да зачем нам это серебро? Логинов начинает приучать РФ к победам Второе место нас уже не сильно радует. Потому что Логинов был круче Бе в гонке преследования. Для победы не хватило чуть-чуть
Hi-Tech
Предсказания сбываются? Газета 1996 года удивила интернет Многие прогнозы сбылись (но позднее), а некоторые сейчас кажутся довольно наивными.
Авто
Возрожденный «Икарус»: каким он стал (первое фото) Многие удивятся, но автобусная марка «Икарус» не просто существует, а выпускает новые модели пассажирских машин
Кино
Цитата из «Брата 2» привела Путина в замешательство Глава российского государства вспомнил фильм Алексея Балабанова во время традиционной пресс-конференции
Недвижимость
Россиянам посоветовали делать ремонт в морозы
Как выглядят безлюдные деревни и скелеты церквей в России (фото)
В Петербурге нашли квартиру из 58 комнат
Старейшую тюрьму Москвы «Бутырку» закроют
Дети
Дочь Дмитрия Маликова травят из-за внешности Пользователи сети советуют девушке достойно вопринимать критику
Леди
17 хороших и плохих нарядов для корпоративной вечеринки Стилист рассказала нам, какие точно не подойдут для корпоративной вечеринки (а некоторые из них лучше не надевать никогда), и чем их заменить.
Все о ремонте
Самые уютные традиции народов мира по зимнему украшению дома
Как использовать оставшиеся обои: 13 идей по декору мебели
Как сделать стильный лофт в панельном доме
Как оформить интерьер кухни с балконом или лоджией (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь