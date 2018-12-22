Россиянина заподозрили в совершении первого ограбления на Шпицбергене

«Гражданин России, который находился на Шпицбергене в качестве туриста, пришел в банк в пятницу (21 декабря. — Ред.) около 10:40 утра и потребовал 70 тыс. крон (500 тыс. рублей. — Ред.)», — указано в сообщении.

При этом отмечается, что мужчина был с ружьем, взятым напрокат на законных основаниях в Лонгйире.

Читайте также Иностранец попытался ограбить банк на пустынном полярном острове

Накануне, 21 декабря, сообщалось о задержании неизвестного, совершившего первое ограбление на полярном архипелаге Шпицберген. Тогда же стало известно, что злоумышленник был иностранцем и имел при себе оружие.

В настоящее время похищенные деньги возвращены в банк, а мужчина арестован и доставлен в Тромсё. Суд принял решение заключить его под стражу на четыре недели.