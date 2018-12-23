Спасатели добрались до места возгорания в шахте в Соликамске
ТАСС, 23 декабря. Спасателям с шестой попытки удалось добраться до места возгорания в шахте «Уралкалия» в Соликамске, где остаются заблокированными девять рабочих. Об этом сообщили ТАСС в
ТАСС, 23 декабря. Спасателям с шестой попытки удалось добраться до места возгорания в шахте «Уралкалия» в Соликамске, где остаются заблокированными девять рабочих. Об этом сообщили ТАСС в
«Спасателям с шестой попытки удалось попасть в ствол шахты», — сказала собеседница агентства.
По словам начальника управления по связям с общественностью ПАО «Уралкалий» Андрея Сидорова, спасатели пока не достигли участка, где могут находиться заблокированные строители. «Они недалеко от этого места, идет шестая попытка», — сказал он ТАСС.
Ранее сообщалось, что высокая температура и сильное задымление мешали проводить спасательные работы, они не позволили спасателям спуститься на необходимую глубину, при предыдущем спуске оставалось 10 метров до места возгорания.
По словам представителей ПАО «Уралкалий», задымление было связано с проведением строительных работ в строящемся стволе шахты: горели монтажная пена, строительный мусор.
В субботу около 10:04 мск произошло задымление в шахте компании «Уралкалий». Всего в шахте работали 17 человек: восемь из них вышли на поверхность, они не пострадали. В настоящее время в зоне задымления продолжают находиться девять человек — сотрудники подрядной организации «УС-30», связи с ними нет. На объекте работают горноспасатели.
По данным властей города, пожар возник на глубине 340 метров (глубина шахты составляет 500 метров). Следственное управление СК РФ по Пермскому краю возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлекшее смерть трех и более человек»).
По данным «Уралкалия», с декабря 2017 года объект передан подрядчику компании «УС-30» для проведения производственных работ со всеми сопутствующими мероприятиями, включая обеспечение соответствия выполняемых работ требованиям промышленной безопасности и охраны труда. «УС-30» зарегистрировано в городе Межгорье (Башкирия).
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