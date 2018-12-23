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03:46 (мск), источник: РИА Новости

Более 20 человек погибли в результате цунами в Индонезии

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Не менее 20 человек погибли, еще 165 пострадали в результате цунами, обрушившегося в воскресенье на пляжи у берегов Зондского пролива, говорится на сайте Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Индонезии.

По данным спасателей, на 04.30 по местному времени (00.30 мск) еще два человека числятся пропавшими без вести, при этом не исключается, что число жертв может увеличиться.

В конце сентября у побережья индонезийского острова Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 6,1 недалеко от города Палу. Позднее в том же районе было зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 7,4 и ряд афтершоков. На Палу обрушилось цунами высотой до двух метров. Жертвами землетрясений и цунами стали более 2 тысяч человек, свыше 4,6 тысячи человек пострадали.

В Индонезии погибли более 1,5 тыс человек в результате землетрясения и цунами
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