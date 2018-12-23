Более 20 человек погибли в результате цунами в Индонезии

По данным спасателей, на 04.30 по местному времени (00.30 мск) еще два человека числятся пропавшими без вести, при этом не исключается, что число жертв может увеличиться.

В конце сентября у побережья индонезийского острова Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 6,1 недалеко от города Палу. Позднее в том же районе было зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 7,4 и ряд афтершоков. На Палу обрушилось цунами высотой до двух метров. Жертвами землетрясений и цунами стали более 2 тысяч человек, свыше 4,6 тысячи человек пострадали.