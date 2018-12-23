Более 20 человек погибли в результате цунами в Индонезии
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Не менее 20 человек погибли, еще 165 пострадали в результате цунами, обрушившегося в воскресенье на пляжи у берегов Зондского пролива, говорится на сайте Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Индонезии.
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