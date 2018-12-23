Губернатор Пермского края сообщил, что шансов спасти горняков в Соликамске нет

«Было сделано все возможное для вызволения 9 строителей из шахты. Шесть попыток добраться и остановить открытый огонь. Спасатели говорят, шансов нет. Борьба с пожаром в шахте продолжается», — написал господин Решетников в Instagram.
Ранее сообщалось, что спасателям удалось спуститься до места возгорания в шахте в Соликамске, но добраться до предполагаемого места нахождения рабочих спасателям так и не удалось.
Напомним, по предварительным данным, пожар в шахте возник из-за проводимых строительных работ. Огонь начал распространяться около 10:04 мск. Восемь человек удалось вывести на поверхность, с девятью, оставшимися в шахте, связь не установлена. СКР возбудил уголовное дело в связи с пожаром. Горняки, оказавшиеся заблокированными в шахте, являются сотрудниками ФГУП «Управление строительства № 30».