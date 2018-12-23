Губернатор Пермского края сообщил, что шансов спасти горняков в Соликамске нет

Источник: РИА "Новости"

«Было сделано все возможное для вызволения 9 строителей из шахты. Шесть попыток добраться и остановить открытый огонь. Спасатели говорят, шансов нет. Борьба с пожаром в шахте продолжается», — написал господин Решетников в Instagram.

Ранее сообщалось, что спасателям удалось спуститься до места возгорания в шахте в Соликамске, но добраться до предполагаемого места нахождения рабочих спасателям так и не удалось.