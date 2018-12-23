Тела восьми человек обнаружили в аварийной шахте в Соликамске
ТАСС, 23 декабря. Спасатели обнаружили тела восьми человек в шахте в Соликамске, где в субботу произошла авария, сообщили ТАСС в
ТАСС, 23 декабря. Спасатели обнаружили тела восьми человек в шахте в Соликамске, где в субботу произошла авария, сообщили ТАСС в
«Спасатели нашли два тела на первом уровне, на втором уровне и на третьем уровне — тела еще шестерых человек», — сказали в
В
ПодробнееКомментарии к этому материалу могут спровоцировать дискуссию, выходящую за рамки правил комментирования, здравого смысла и общепринятых этических норм. Редакция проекта приносит свои извинения и надеется на понимание.