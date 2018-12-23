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06:24 (мск), источник: ТАСС

Тела восьми человек обнаружили в аварийной шахте в Соликамске

ТАСС, 23 декабря. Спасатели обнаружили тела восьми человек в шахте в Соликамске, где в субботу произошла авария, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Пермского края.

«Спасатели нашли два тела на первом уровне, на втором уровне и на третьем уровне — тела еще шестерых человек», — сказали в пресс-службе. Всего в шахте были заблокированы девять человек.

В пресс-службе уточнили, что спасатели готовятся еще к одному спуску.

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