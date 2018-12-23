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08:30 (мск), источник: ТАСС

Тела всех девяти погибших рабочих найдены в шахте в Соликамске

ТАСС, 23 декабря. Спасатели обнаружили тело девятого рабочего, который вместе с коллегами был заблокирован и погиб из-за задымления в шахте в Соликамске. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в оперативном штабе на месте ЧП.

Источник: ГУ МЧС России по Пермскому краю

Ранее сообщалось об обнаружении тел восьми погибших в результате инцидента на руднике «Уралкалия».

«Девятый обнаружен в том же помещении, где было шестеро [тел в одной группе]", — сказали в штабе, уточнив, что подъем тел на поверхность пока не начался. При этом ликвидируется последний очаг возгорания в шахте.

В субботу около 10:04 мск произошло задымление в шахте компании «Уралкалий». Всего в стволе шахты работали 17 человек: восемь из них вышли на поверхность, они не пострадали. В зоне задымления оставались заблокированными девять человек — сотрудники подрядной организации «УС-30», которые являются жителями Пермского края, Башкирии и Краснодарского края. На месте ЧП действует оперативный штаб, работу которого возглавляет губернатор Пермского края Максим Решетников.

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По словам представителей «Уралкалия», задымление было связано с проведением работ в строящемся стволе шахты: горели монтажная пена, строительный мусор. Пожар возник на глубине 340 метров, глубина шахты составляет 500 метров.

Следственное управление СК РФ по Пермскому краю возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлекшее смерть трех и более человек»). Власти региона обещали оказать родным и родственникам погибших всестороннюю помощь.

Медведев распорядился помочь пострадавшим при пожаре на шахте в Соликамске
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01:57 (мск)© Ньюстюб
Следите за развитием темы Пожар на шахте "Уралкалия" в Соликамске
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