Тела всех девяти погибших рабочих найдены в шахте в Соликамске

Источник: ГУ МЧС России по Пермскому краю

Ранее сообщалось об обнаружении тел восьми погибших в результате инцидента на руднике «Уралкалия».

«Девятый обнаружен в том же помещении, где было шестеро [тел в одной группе]", — сказали в штабе, уточнив, что подъем тел на поверхность пока не начался. При этом ликвидируется последний очаг возгорания в шахте.

В субботу около 10:04 мск произошло задымление в шахте компании «Уралкалий». Всего в стволе шахты работали 17 человек: восемь из них вышли на поверхность, они не пострадали. В зоне задымления оставались заблокированными девять человек — сотрудники подрядной организации «УС-30», которые являются жителями Пермского края, Башкирии и Краснодарского края. На месте ЧП действует оперативный штаб, работу которого возглавляет губернатор Пермского края Максим Решетников.

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=-74864281&id=456239216&hash=9c38b0062e1302b4&hd=1?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

По словам представителей «Уралкалия», задымление было связано с проведением работ в строящемся стволе шахты: горели монтажная пена, строительный мусор. Пожар возник на глубине 340 метров, глубина шахты составляет 500 метров.