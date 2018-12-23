По делу о гибели строителей на шахте в Соликамске задержали четырех человек

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело по факту гибели строителей на шахте «Уралкалия» в Пермском крае для расследования в центральный аппарат, сообщается на сайте СКР в воскресенье.

«По поручению Александра Бастрыкина для всестороннего тщательного и наиболее полного расследования уголовное дело по факту гибели девяти рабочих передано в центральный аппарат ведомства. Ход расследования поставлен председателем СК России на личный контроль», — говорится в сообщении.

В рамках расследования уголовного дела в качестве подозреваемых уже задержаны четыре сотрудника ФГУП «УС-30 СМУ-680», сообщает СКР.

Это, в частности, горный мастер Андрей Купришкин, начальник участка № 5 объекта шахтостроительного комплекса СКРУ-3 Максим Канищев, горный мастер Игорь Чукаев и начальник объекта шахтостроительного комплекса Андрей Артюхин.

ЧП на руднике «Уралкалия»

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В субботу утром на строящемся четвертом стволе рудника «Соликамск-3» «Уралкалия» произошло задымление. По данным пресс-службы компании, в зоне задымления оказались девять человек. В момент инцидента под землей находились 17 человек, из них восемь были выведены на поверхность.

По данным МЧС, речь не идет о вспышке метана в руднике. Возгорание было вызвано строительными работами.

На руднике работает следственно-оперативная группа.

СКР по Пермскому краю возбудил уголовное дело по факту ЧП по статье «Нарушение правил безопасности горных работ, повлекших смерть трех и более человек».

В воскресенье губернатор Пермского края подписал указ об установлении 24 декабря днем траура по погибшим в шахте «Уралкалия».