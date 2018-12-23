По делу о гибели строителей на шахте в Соликамске задержали четырех человек
Москва. 23 декабря. INTERFAX. RU — Расследованием трагедии в Пермском крае займется центральный аппарат СКР.
Москва. 23 декабря. INTERFAX. RU — Расследованием трагедии в Пермском крае займется центральный аппарат СКР.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело по факту гибели строителей на шахте «Уралкалия» в Пермском крае для расследования в центральный аппарат, сообщается на сайте СКР в воскресенье.
«По поручению Александра Бастрыкина для всестороннего тщательного и наиболее полного расследования уголовное дело по факту гибели девяти рабочих передано в центральный аппарат ведомства. Ход расследования поставлен председателем СК России на личный контроль», — говорится в сообщении.
В рамках расследования уголовного дела в качестве подозреваемых уже задержаны четыре сотрудника ФГУП «УС-30 СМУ-680», сообщает СКР.
ЧП на руднике «Уралкалия»
В субботу утром на строящемся четвертом стволе рудника «Соликамск-3» «Уралкалия» произошло задымление. По данным
По данным МЧС, речь не идет о вспышке метана в руднике. Возгорание было вызвано строительными работами.
На руднике работает
СКР по Пермскому краю возбудил уголовное дело по факту ЧП по статье «Нарушение правил безопасности горных работ, повлекших смерть трех и более человек».
В воскресенье губернатор Пермского края подписал указ об установлении 24 декабря днем траура по погибшим в шахте «Уралкалия».
В настоящее время спасатели обнаружили в шахте тела всех девяти горняков, начался подъем погибших на поверхность.