Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Под стражей: Судьба арестованных в РФ украинских моряков решена
Возрожденный «Икарус»: каким он стал (первое фото)
Специалисты рассказали, почему не радуют подарки
США спроектировали ядерный удар российского "Борея"
Как москвичи пытаются оживить заброшенную деревню
Победа или смертьВосемь сражений, в которых судьба России висела на волоске
"Если нападут с моря - сразу ядерный удар по США": Коротченко
Травмированного ведущего НТВ выставили из больницы
Названо «лекарство» от одиночества
Россияне признались, что им стыдно покупать в аптеке
Девушка помогала насиловать дознавательницу: держала её - СМИ
Пышногрудая модель показала обнажённое фото в бане
Доказано: правила гигиены, которым нас учили, бесполезны и вредны
Миф о перекусах ночью: ошибочно верили долгие годы
СМИ: Дети чиновников РФ отдохнули в Турции вместо сирот
Бабушка может сесть за защиту от бандитов тяпкой
Ошибки, допущенные Путиным в прямом эфире, поправили на сайте
46 стран не поддержали предложение России
Фоторепортажи
10Рассеялись, как дом: 93-летняя женщина осталась жить в брошенном селе
15Жизнь на отшибе. Что гонит людей прочь от цивилизации
15:59 (мск), источник: Интерфакс

Пассажирский лайнер вернулся в московский аэропорт из-за отказа двигателя

Москва. 23 декабря. INTERFAX. RU — Новый Airbus, полный пассажиров, экстренно вернулся в Москву из-за отказа двигателя при взлете, сообщил «Интерфаксу» источник в авиадиспетчерских службах.

«Самолет А321 neo вылетел из московского аэропорта “Домодедово” в Сочи. Однако во время набора высоты у лайнера отказал левый двигатель. Было принято решение экстренно вернуться в аэропорт вылета», — сказал он.

На борту находилось около двух сотен пассажиров. «Самолет благополучно приземлился в Домодедово, никто не пострадал», — отметил собеседник агентства.

«Интерфакс» не располагает официальной информацией относительного этого инцидента.

Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Крыму
В США назвали потенциальные места начала Третьей мировой войны
Женихи стали украшать бороды цветами (фото)
СМИ: дети брянских чиновников отдохнули вместо инвалидов
Ученые назвали три периода жизни, когда человек наиболее одинок
Кадыров заговорил о завершении политической карьеры
Спорт
Медведева и Туктамышева пропустят чемпионат Европы В прошлом сезоне по тому же принципу в составе были травмированные
Hi-Tech
Предсказания сбываются? Газета 1996 года удивила интернет Многие прогнозы сбылись (но позднее), а некоторые сейчас кажутся довольно наивными.
Авто
Возрожденный «Икарус»: каким он стал (первое фото) Многие удивятся, но автобусная марка «Икарус» не просто существует, а выпускает новые модели пассажирских машин
Кино
Цитата из «Брата 2» привела Путина в замешательство Глава российского государства вспомнил фильм Алексея Балабанова во время традиционной пресс-конференции
Недвижимость
В Петербурге нашли квартиру из 58 комнат
Россиянам посоветовали делать ремонт в морозы
Как выглядят безлюдные деревни и скелеты церквей в России (фото)
Как выглядит деревня на дне пропасти (фото)
Популярные темы на «Детях»
Что едят в Дании :) 599
корпоратив) 311
токсичные люди 247
Деликатный вопрос. 202
Леди
17 хороших и плохих нарядов для корпоративной вечеринки Стилист рассказала нам, какие точно не подойдут для корпоративной вечеринки (а некоторые из них лучше не надевать никогда), и чем их заменить.
Все о ремонте
Забудьте это немедленно: шесть пережитков ремонта 90-х
Золотые правила скандинавского интерьера
10 мест в доме, которые вы забываете декорировать
Как украсить дом к Новому году: 10 классных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь