Пассажирский лайнер вернулся в московский аэропорт из-за отказа двигателя
Москва. 23 декабря. INTERFAX. RU — Новый Airbus, полный пассажиров, экстренно вернулся в Москву
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Москва. 23 декабря. INTERFAX. RU — Новый Airbus, полный пассажиров, экстренно вернулся в Москву
«Самолет А321 neo вылетел из московского аэропорта “Домодедово” в Сочи. Однако во время набора высоты у лайнера отказал левый двигатель. Было принято решение экстренно вернуться в аэропорт вылета», — сказал он.
На борту находилось около двух сотен пассажиров. «Самолет благополучно приземлился в Домодедово, никто не пострадал», — отметил собеседник агентства.
«Интерфакс» не располагает официальной информацией относительного этого инцидента.