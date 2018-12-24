Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Ужасный конец»: эксперты о последствиях санкций против РФ
В России поймали банду суперугонщиков (схема была очень хитрой)
Психологи рассказали, как справиться с новогодней депрессией
Сергей Псахье умер прямо во время награждения на детском конкурсе
Как москвичи пытаются оживить заброшенную деревню
Победа или смертьВосемь сражений, в которых судьба России висела на волоске
Дом-дворец и иномарки: Гусман о богатстве Маслякова
Реакция Ватикана на создание новой церкви Украины
Названо «лекарство» от одиночества
Россияне признались, что им стыдно покупать в аптеке
Девушка помогала насиловать дознавательницу: держала её - СМИ
Пышногрудая модель показала обнажённое фото в бане
Умер принц Таляль: до ареста был одним из богатейших людей в мире
Бизнесмен потерял $18,7 млрд за год
Раскрыт доход мэра, отправившего дочь в Турцию вместо сироты
Митин и Надеев избили женщину и отобрали 36 тыс
Всех причастных к отправке детей чиновников в Турцию накажут
Сергей Псахье умер прямо на детском конкурсе
Фоторепортажи
15Жизнь на отшибе. Что гонит людей прочь от цивилизации
10Рассеялись, как дом: 93-летняя женщина осталась жить в брошенном селе
05:25 (мск), источник: РИА Новости

СМИ сообщили о госпитализации Сергея Юрского

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Народный артист России Сергей Юрский госпитализирован, об этом сообщает РЕН ТВ.

Источник: РИА Новости

По данным телеканала, в воскресенье 83-летнего артиста доставили в больницу из дома с воспалением, он находится в сознании. Подробности госпитализации не раскрываются.

Сергей Юрьевич Юрский — советский и российский актер и режиссер театра и кино, уроженец Ленинграда. С 1978 года Юрский живет и работает в Москве в Театре имени Моссовета, в котором поставил такие спектакли, как «Тема с вариациями», «Правда — хорошо, а счастье лучше», «Не было ни гроша, да вдруг алтын» и другие. С 1991 года играет и ставит спектакли на сцене театра «Школа современной пьесы».

Юрский также известен зрителям по ролям в кинофильмах «Республика ШКИД», «Золотой теленок», «Место встречи изменить нельзя», «Любовь и голуби» и многих других.

Сергей Юрский поставил триллер Reception в Театре имени Моссовета
Во время загрузки произошла ошибка.
18 апреля© Ньюстюб
 Германия удивлена 'неожиданной сменой курса' в Вашингтоне
Почему Россия пугает: прогнозы на 2019 год
Иностранные фонды вывели из России рекордный объем денег
Песков заявил о клевете на пресс-конференции Путина
Чиновники объяснили, почему их дети поехала в Турцию бесплатно
В США назвали потенциальные места начала Третьей мировой войны
Врачи рассказали, как избежать похмелья
Как в 2019 году для россиян изменится плата за услуги ЖКХ
Армию Британии поблагодарили за защиту от российского вторжения
Спорт
«Без акселя или четверного прыжка чемпионом России стать сложно» Ирина Слуцкая - о женском турнире на чемпионате России в Саранске
Hi-Tech
Предсказания сбываются? Газета 1996 года удивила интернет Многие прогнозы сбылись (но позднее), а некоторые сейчас кажутся довольно наивными.
Авто
Возрожденный «Икарус»: каким он стал (первое фото) Многие удивятся, но автобусная марка «Икарус» не просто существует, а выпускает новые модели пассажирских машин
Кино
Цитата из «Брата 2» привела Путина в замешательство Глава российского государства вспомнил фильм Алексея Балабанова во время традиционной пресс-конференции
Недвижимость
Россиянам посоветовали делать ремонт в морозы
Как выглядят безлюдные деревни и скелеты церквей в России (фото)
В Петербурге нашли квартиру из 58 комнат
Старейшую тюрьму Москвы «Бутырку» закроют
Популярные темы на «Детях»
токсичные люди 495
Девочки милые пошла кровь 116
Поиск себя ил боязнь трудностей? 102
Кенгуру для грудничка 69
Леди
17 хороших и плохих нарядов для корпоративной вечеринки Стилист рассказала нам, какие точно не подойдут для корпоративной вечеринки (а некоторые из них лучше не надевать никогда), и чем их заменить.
Все о ремонте
Как украсить дом к Новому году: 10 классных идей
Забудьте это немедленно: шесть пережитков ремонта 90-х
Как оформить интерьер кухни с балконом или лоджией (фото)
Стильный лофт в панельном доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь