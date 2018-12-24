СМИ сообщили о госпитализации Сергея Юрского

По данным телеканала, в воскресенье 83-летнего артиста доставили в больницу из дома с воспалением, он находится в сознании. Подробности госпитализации не раскрываются.

Сергей Юрьевич Юрский — советский и российский актер и режиссер театра и кино, уроженец Ленинграда. С 1978 года Юрский живет и работает в Москве в Театре имени Моссовета, в котором поставил такие спектакли, как «Тема с вариациями», «Правда — хорошо, а счастье лучше», «Не было ни гроша, да вдруг алтын» и другие. С 1991 года играет и ставит спектакли на сцене театра «Школа современной пьесы».