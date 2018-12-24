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11:00 (мск), источник: Российская газета

В Соликамске опознали тела всех погибших при пожаре в шахте

Процедура опознания тел погибших в строящемся стволе шахты «Уралкалия» строителей завершилась. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Источник: СК РФ

Напомним, девять человек погибли в результате задымления, которое возникло 22 декабря на строящемся четвертом стволе СКРУ-3.

Пятеро рабочих — жители Прикамья, трое — Башкирии и один — Краснодарского края.

Горение в шахте удалось устранить лишь к вечеру, в воскресенье горноспасатели добрались до отметки минус 365 метров и приступили к эвакуации тел погибших.

В Соликамск для участия в процедуре опознания прибыли родственники погибших. Им выданы разрешения на захоронение. В рамках возбужденного уголовного дела следователи СКР задержали четырех человек, работающих в подрядной организации УС-30.

24 декабря объявлено в Пермском крае днем траура.

Читайте также: По делу о гибели строителей на шахте в Соликамске задержали четырех человек

Соликамск скорбит по погибшим горнякам
Во время загрузки произошла ошибка.
10:27 (мск)© Ньюстюб
Следите за развитием темы Пожар на шахте "Уралкалия" в Соликамске
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