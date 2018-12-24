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12:55 (мск), источник: Интерфакс

Апелляционный суд в Приморье снял арест с косаток и белух в «китовой тюрьме»

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU — Приморский краевой суд отменил постановление Ленинского суда Владивостока об аресте в рамках уголовного дела косаток и белух, которые содержатся в вольерах бухты Средней в Приморье.

Источник: РИА "Новости"

В пресс-службе Приморского краевого суда «Интерфаксу» сообщили, что апелляционный суд рассмотрел четыре жалобы на постановление городского суда и вынес решение о снятии ареста по делу об отлове животных.

«Постановление о наложении ареста на имущество отменить. В удовлетворении ходатайства следователя отказать», — сказал представитель краевого суда.

По словам собеседника агентства, истцами выступили ООО «Афалина», ООО «Океанариум ДВ», ООО «Белый кит», ООО «Сочинский дельфинарий». Компании обратились с одинаковыми требованиями — освободить косаток и белух, находящихся в их собственности, из-под ареста. Иск ООО «Афалина» был рассмотрен 21 декабря, остальные три — в понедельник.

Решение суда вступило в законную силу в момент вынесения.

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Зоозащитники опасаются, что со снятием ареста с косаток и белух, содержащихся в «китовой тюрьме», их могут продать в иностранные океанариумы.

«Снятие ареста означает, что отловщики могут распоряжаться этим имуществом. Но по закону они его не могут продавать ни в Китай, ни внутри России, никому. По закону, животные могут использоваться в культурно-просветительских целях и только компаниями, которые их выловили. Но они (отловщики — ИФ) могут составить очередные акты о том, что косатки и белухи, якобы, все разбежались, а на самом деле контрабандой отправить их в Китай», — заявил руководитель региональной общественной организации (РОО) «Экологическая вахта Сахалина» Дмитрий Лисицын.

По его словам, передача уголовного дела от Следственного управления СКР по Приморскому краю полиции Хабаровского края означает, что «расследование может надолго затянуться, а животных за это время могут перевезти куда угодно, и концов уже не найдешь».

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В этой связи зоозащитники готовят обращения прокурорам Приморского и Хабаровского краев, а также в природоохранную прокуратуру.

«Мы попросим в рамках прокурорского надзора организовать с участием экспертов из числа общественников обследование условий содержания морских млекопитающих, а также самих животных», — сказал Лисицын.

Зоозащитники также направят очередное обращение в Росприроднадзор с просьбой — не допустить вывоз этих животных за границу.

Как сообщалось, в вольерах в бухте Средняя в Приморье содержится около 90 детенышей белух и 11 косаток. Экологи утверждают, что животные содержатся незаконно. Разбирательство ведется в рамках уголовного дела, возбужденного по части 3 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов).

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