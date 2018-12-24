Жители Дальнего Востока оказались под угрозой подтопления из-за метеорита

Он рассказал, что ЧП произошло несколько дней назад в безлюдной местности, поэтому об этом не узнали сразу. По предварительным данным, русло Буреи засыпано в нескольких километрах выше от устья реки Тырма, примерно в 70 километрах от поселка Чекунда:

Судя по всему, метеорит был громадный, если он смог засыпать русло реки на 40 метров.

В настоящее время к месту отправились специалисты с дозиметрами.

«На Бурейской ГЭС несколько дней отмечали, что снизился приток в водохранилище, но не могли определить причины. Надеюсь, скоро группы доберутся до места и выяснят подробности», — добавил глава района. Он уточнил, что если уровень воды в реке будет подниматься, это может привести к подтоплению близлежащих поселков.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/I158OxgdX8g?rel=0?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.