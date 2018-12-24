Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Прошли первые увольнения после отдыха детей чиновников
Лучшие автомобили 2018 года (фото)
У родителей оказалось удивительно мало времени на секс
Как живет Николай Носков после инсульта
Названы любимые районы богатых москвичей
Победа или смертьВосемь сражений, в которых судьба России висела на волоске
Украинцы оценили поведение Цимбалюка на пресс-конференции Путина
Трамп прервал выступление Порошенко - СМИ
Как общаться с неприятными родственниками: советы психолога
Назван простой способ узнать, как долго вы проживете
Девушка помогала насиловать дознавательницу: держала её - СМИ
Пышногрудая модель показала обнажённое фото в бане
После жалобы активистки Путин позвонил чиновнику с требованием
Провал Медведевой на чемпионате: реакция Тарасовой
Раскрыт доход мэра, отправившего дочь в Турцию вместо сироты
Митин и Надеев избили женщину и отобрали 36 тыс
В Раду внесли проект постановления об объявлении войны России
Умер саудовский принц
Фоторепортажи
15Жизнь на отшибе. Что гонит людей прочь от цивилизации
30Кого мы потеряли в 2018 году
13:03 (мск), источник: Lenta.Ru

Жители Дальнего Востока оказались под угрозой подтопления из-за метеорита

В Хабаровском крае упавший метеорит разрушил вершину сопки, скала с которой перекрыла русло реки Бурея. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на главу Верхнебуреинского района Алексея Маслова.

Он рассказал, что ЧП произошло несколько дней назад в безлюдной местности, поэтому об этом не узнали сразу. По предварительным данным, русло Буреи засыпано в нескольких километрах выше от устья реки Тырма, примерно в 70 километрах от поселка Чекунда:

Судя по всему, метеорит был громадный, если он смог засыпать русло реки на 40 метров.

В настоящее время к месту отправились специалисты с дозиметрами.

«На Бурейской ГЭС несколько дней отмечали, что снизился приток в водохранилище, но не могли определить причины. Надеюсь, скоро группы доберутся до места и выяснят подробности», — добавил глава района. Он уточнил, что если уровень воды в реке будет подниматься, это может привести к подтоплению близлежащих поселков.

Во время загрузки произошла ошибка.

UPD. Падение метеорита не зафиксировали ни в NASA, ни российские сейсмологи. (Прим. Mail.ru Новости)

В Хабаровском крае упал большой метеорит
Во время загрузки произошла ошибка.
12:57 (мск)© Ньюстюб
 Путин о ядерной войне, фишке России и прорыве
Евросоюз рассказал, как накажет Украину
Россия отказалась от доллара в крупных международных контрактах
Дух захватывает: ушедший под воду лес сняли на видео
Кого мы потеряли в уходящем году
«Хаббл» увидел «тень» темной материи в пустоте между галактиками
Сотовые операторы начали пересматривать стоимость тарифов
«Реал» готов отдать «Интеру» Модрича
Спорт
Фигуристок-юниорок предложили убрать с чемпионатов России 22 декабря завершился чемпионат России по фигурному катанию. Весь пьедестал заняли юниорки
Hi-Tech
Предсказания сбываются? Газета 1996 года удивила интернет Многие прогнозы сбылись (но позднее), а некоторые сейчас кажутся довольно наивными.
Авто
Абсолютно новая Lada: ждать осталось недолго (но это неточно) В рамках инвестиционного контракта АВТОВАЗ планирует поставить на конвейер новинку под названием Lada Van
Кино
Появились подробности госпитализации 83-летнего Сергея Юрского Ранее СМИ сообщали о госпитализации актера в состоянии средней тяжести
Недвижимость
Жители многоэтажки в Москве передумали выселять онкобольных детей
В Москве есть квартиры дешевле 20 тысяч в месяц. Где и как их искать?
Бассейн на крыше развязал соседскую войну в московской высотке
Россиянам посоветовали делать ремонт в морозы
Популярные темы на «Детях»
Девочки милые пошла кровь 141
Про мужчин и болячки.. Или просто про болячки, не знаю... 137
Поиск себя ил боязнь трудностей? 121
Кенгуру для грудничка 93
Леди
10 самых обсуждаемых романов 2018 года Светлана Лобода и вокалист «Rammstein», Леонардо Ди Каприо и 21-летняя модель из Аргентины – рассказываем о самых обсуждаемых романах 2018 года.
Все о ремонте
Как украсить дом к Новому году: 10 классных идей
Забудьте это немедленно: шесть пережитков ремонта 90-х
Как оформить интерьер кухни с балконом или лоджией (фото)
Стильный лофт в панельном доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь