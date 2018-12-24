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14:41 (мск), источник: Интерфакс

Космонавты Прокопьев и Артемьев дали показания по поводу отверстия в «Союзе»

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU — Космонавты Олег Артемьев и Сергей Прокопьев рассказали следственным органам и специалистам о ситуации с отверстием в «Союзе-МС09», сообщил в понедельник Артемьев.

«Ну, в том виде, как представляется слово “допрос”, такого не было. Пыток пока еще не было. Все еще впереди. Был только опрос — как действовали в ситуации», — сказал он на пресс-конференции, отвечая на вопрос, допрашивали ли их следственные органы о ситуации с отверстием в бытовом отсеке «Союза».

«Не только следственные органы, но и сами специалисты полета, потому что сама ситуация, конечно, не очень хорошая, но она оказалась полезной для того (чтобы понять — ИФ), как действовать. (Обсудить вопросы — ИФ) по взаимодействию, по переработке методики при разгерметизации. Все это было, и я думаю, свою пользу оно принесет», — добавил космонавт.

«В социальных сетях было очень много про это сказано, но хочу всех уверить, все, что пишут в социальных сетях, практически все неправда, и не надо так плохо думать об экипаже. Все у нас прекрасно», — заявил в свою очередь Прокопьев, комментируя слухи о причинах возникновения отверстия в обшивке «Союза».

«Отверстие, да, какое-то отверстие, просверленное изнутри корабля, но, когда оно появилось, ответят уже следственные органы», — отметил космонавт.

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Он заявил, что после обнаружения разгерметизации международный экипаж космической станции действовал слаженно.

«Мы очень здорово взаимодействовали в процессе выхода из этой нештатной ситуации. Экипаж отработал настолько хорошо, что нам грех жаловаться. Наоборот, показали, что как бы ни складывалась ситуация на станции, экипаж готов к любому развитию событий. Профессионалами показали себя все», — отметил Прокопьев.

Отверстие в обшивке «Союза»

В ночь на 30 августа на МКС обнаружили утечку воздуха. Экипаж нашел отверстие в бытовом отсеке космического корабля «Союз МС-09»; позднее российские космонавты ввели в обнаруженные отверстия герметик и закрыли их заплатками. Затем при помощи ультразвука подтвердили отсутствие утечки воздуха.

11 декабря в ходе внепланового выхода в открытый космос космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев провели уникальную операцию по изъятию с внешней стороны корабля образцов микрометеоритной защиты и проб герметика, которым было заделано отверстие.

20 декабря экипаж 57-й экспедиции на МКС благополучно вернулся на Землю. Он привез с собой, в частности, образцы герметика и микрометеоритной защиты поврежеденного бытового отсека для того, чтобы эксперты смогли установить причину появления отверстия.

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