СМИ: число погибших в результате цунами в Индонезии выросло до 373 человек

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Об этом сообщило в понедельник агентство «Синьхуа» со ссылкой на представителя национального Агентства по предотвращению стихийных бедствий.

Ранее сообщалось о 334 жертвах и 61 пропавшем без вести.