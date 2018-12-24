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18:48 (мск), источник: ТАСС

СМИ: число погибших в результате цунами в Индонезии выросло до 373 человек

ТАСС, 24 декабря — Пострадали 1479 человек.

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Об этом сообщило в понедельник агентство «Синьхуа» со ссылкой на представителя национального Агентства по предотвращению стихийных бедствий.

Ранее сообщалось о 334 жертвах и 61 пропавшем без вести.

Сильное цунами обрушилось в ночь с 22 на 23 декабря на прибрежные районы островов Ява и Суматра. Сообщается, что сильная волна могла возникнуть из-за недавнего извержения вулкана Кракатау.

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