СМИ: число погибших в результате цунами в Индонезии выросло до 373 человек
ТАСС, 24 декабря — Пострадали 1479 человек.
ТАСС, 24 декабря — Пострадали 1479 человек.
Об этом сообщило в понедельник агентство «Синьхуа» со ссылкой на представителя национального Агентства по предотвращению стихийных бедствий.
Ранее сообщалось о 334 жертвах и 61 пропавшем без вести.
Сильное цунами обрушилось в ночь с 22 на 23 декабря на прибрежные районы островов Ява и Суматра. Сообщается, что сильная волна могла возникнуть