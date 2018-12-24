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17:09 (мск), источник: РИА Новости

Гидроэнергетики опровергли сообщение о падении метеорита в Хабаровском крае

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. На Бурейской ГЭС опровергли сообщение о падении метеорита в Хабаровском крае.

Ранее в в 73 километрах от поселка Чекунда часть сопки обрушилась в русло реки.

Гидроэнергетики заявили РИА Новости, что снижение притока воды в водохранилище Бурейской ГЭС связано не с падением метеорита, а со сходом оползня.

«Мы не можем подтвердить информацию о землетрясении или падении метеорита, наши сейсмостанции таких данных не зафиксировали. У нас локальная сейсмологическая сеть в районе Бурейской ГЭС, картинка по станциям ровная», — сказал специалист по связям с общественностью филиала ПАО «РусГидро» — «Бурейская ГЭС» Ярослав Коршунов.

Собеседник уточнил, что пока снижение притока «ничем не грозит».

Во время загрузки произошла ошибка.

Сейсмоактивности не было

В МЧС сообщили, что грунт сошел на русло реки Бурея. Угрозы подтопления нет. Бурейская гидроэлектростанция также работает в штатном режиме.

В спасательном ведомстве уточнили, что не зафиксировали сейсмоактивности в районе. По словам главы местной администрации Алексея Маслова, пока сложно выяснить природу явления.

«Пытаемся найти этому объяснение. Я не отступаю от мнения, что это был метеорит. Хотя сейчас начали говорить про сход грунта», — рассказал РИА Новости глава района.

Он отметил, что сход грунта составил 700 метров длиной, 400 метров шириной и 80 метров высотой над уровнем льда. Кроме того, грунт ушел вглубь реки.

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Маслов подчеркнул, что русло перекрыто от берега до берега.

Он пояснил, что сопка находится в тайге, где нет горных выработок. Обрушенный грунт нашли охотники, которые рассказали, что вместе с сопкой исчезли деревья.

«Сопка срезана с углом наклона в сторону реки, относительно ровным. Если в кучу песка бросить яблоко, такой след останется. Чем можно снести такой объем? Такое невозможно сделать человеческими руками», — отметил собеседник агентства.

По его словам, когда точно произошло обрушение, неизвестно.

О каких-либо загадочных свечениях в небе жители не сообщали, однако припомнили, что 11 декабря у них попадали цветы с подоконников.

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