Гидроэнергетики опровергли сообщение о падении метеорита в Хабаровском крае
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. На Бурейской ГЭС опровергли сообщение о падении метеорита в Хабаровском крае.
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. На Бурейской ГЭС опровергли сообщение о падении метеорита в Хабаровском крае.
Ранее в в 73 километрах от поселка Чекунда часть сопки обрушилась в русло реки.
Гидроэнергетики заявили РИА Новости, что снижение притока воды в водохранилище Бурейской ГЭС связано не с падением метеорита, а со сходом оползня.
«Мы не можем подтвердить информацию о землетрясении или падении метеорита, наши сейсмостанции таких данных не зафиксировали. У нас локальная сейсмологическая сеть в районе Бурейской ГЭС, картинка по станциям ровная», — сказал специалист по связям с общественностью филиала ПАО «РусГидро» — «Бурейская ГЭС» Ярослав Коршунов.
Собеседник уточнил, что пока снижение притока «ничем не грозит».
В МЧС сообщили, что грунт сошел на русло реки Бурея. Угрозы подтопления нет. Бурейская гидроэлектростанция также работает в штатном режиме.
В спасательном ведомстве уточнили, что не зафиксировали сейсмоактивности в районе. По словам главы местной администрации Алексея Маслова, пока сложно выяснить природу явления.
Он отметил, что сход грунта составил 700 метров длиной, 400 метров шириной и 80 метров высотой над уровнем льда. Кроме того, грунт ушел вглубь реки.
Маслов подчеркнул, что русло перекрыто от берега до берега.
Он пояснил, что сопка находится в тайге, где нет горных выработок. Обрушенный грунт нашли охотники, которые рассказали, что вместе с сопкой исчезли деревья.
«Сопка срезана с углом наклона в сторону реки, относительно ровным. Если в кучу песка бросить яблоко, такой след останется. Чем можно снести такой объем? Такое невозможно сделать человеческими руками», — отметил собеседник агентства.
По его словам, когда точно произошло обрушение, неизвестно.
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