Генпрокуратура после вопроса Путину начала проверку сообщений о пытках в российских колониях

Источник: РИА "Новости"

Вопрос о пытках в колониях задала журналистка издания Анастасия Мельникова во время ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина.

На вопрос о необходимости реформы российской системы заключения Путин ответил, что «ломать» систему не надо, но ее «нужно совершенствовать». Путин уточнил, что пытки в колониях недопустимы и отметил, что «любые правонарушения должны быть доказаны».

Кроме пыток Мельникова также упомянула появившиеся в интернете фото Вячеслава Цеповяза из колонии. На них он ест шашлыки и крабов (Цеповяз подлинность фото отрицает).

Тема пыток в колониях стала широко обсуждаться летом 2018 года. Тогда «Новая газета» опубликовала видео из ярославской колонии № 1, где сотрудники избивают заключенного Евгения Макарова. После публикации завели уголовное дело, по нему проходят 14 человек.