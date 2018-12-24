Генпрокуратура после вопроса Путину начала проверку сообщений о пытках в российских колониях
Генпрокуратура дала указание региональным прокуратурам начать проверку по информации о пытках в российских колониях. Об этом 24 декабря пишет Znak.com.
Генпрокуратура дала указание региональным прокуратурам начать проверку по информации о пытках в российских колониях. Об этом 24 декабря пишет Znak.com.
Вопрос о пытках в колониях задала журналистка издания Анастасия Мельникова во время ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина.
На вопрос о необходимости реформы российской системы заключения Путин ответил, что «ломать» систему не надо, но ее «нужно совершенствовать». Путин уточнил, что пытки в колониях недопустимы и отметил, что «любые правонарушения должны быть доказаны».
Кроме пыток Мельникова также упомянула появившиеся в интернете фото Вячеслава Цеповяза из колонии. На них он ест шашлыки и крабов (Цеповяз подлинность фото отрицает).
Тема пыток в колониях стала широко обсуждаться летом 2018 года. Тогда «Новая газета» опубликовала видео из ярославской колонии № 1, где сотрудники избивают заключенного Евгения Макарова. После публикации завели уголовное дело, по нему проходят 14 человек.
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