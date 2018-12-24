Ученые РАН исключили падение метеорита в Хабаровском крае

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/I158OxgdX8g?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Я посмотрел данные по записям всех мировых служб, прежде всего центра малых планет, ничего там такого не было», — сказал господин Шутов. По его словам, специалисты из Института динамики геосфер также проанализировали ситуацию и «пришли к выводу, что наиболее вероятной — и скорее всего 100% вероятно — это просто оползень». Ранее стало известно, что часть сопки обрушилась в реку Бурея в Хабаровском крае в 73 километрах от поселка Чекунда.

Такого же мнения придерживается специалист по связям с общественностью филиала ПАО «РусГидро—Бурейская ГЭС» Ярослав Коршунов.

По информации, которая есть, в районе ручья Малый Сандар произошел оползень. Мы не можем подтвердить информацию о землетрясении или падении метеорита, наши сейсмостанции таких данных не зафиксировали. (цитата по "РИА Новости")

По его данным, локальная сейсмологическая сеть в районе Бурейской показывает «ровную» картинку по станциям, а сама Бурейская ГЭС работает в штатном режиме и пока снижение притока ручья после инцидента «ничем не грозит».

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«Возможно, метеорит послужил причиной, но это маловероятно. Мог иметь место сейсмооползень, — например, по естественным причинам возникали трещины в горных породах» , — рассказал «Ъ» председатель Хабаровского краевого отделения Русского географического общества Алексей Махинов. По его словам, причиной обвала мог стать подземный толчок.