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19:39 (мск), источник: Коммерсантъ

Ученые РАН исключили падение метеорита в Хабаровском крае

Обрушение сопки в Хабаровском крае мог вызвать только оползень, считает директор Института астрономии РАН Борис Шустов. Он добавил, что такие разрушения мог нанести большой метеорит, но его можно было бы заметить на этапе входа в атмосферу.

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«Я посмотрел данные по записям всех мировых служб, прежде всего центра малых планет, ничего там такого не было», — сказал господин Шутов. По его словам, специалисты из Института динамики геосфер также проанализировали ситуацию и «пришли к выводу, что наиболее вероятной — и скорее всего 100% вероятно — это просто оползень». Ранее стало известно, что часть сопки обрушилась в реку Бурея в Хабаровском крае в 73 километрах от поселка Чекунда.

Такого же мнения придерживается специалист по связям с общественностью филиала ПАО «РусГидро—Бурейская ГЭС» Ярослав Коршунов.

По информации, которая есть, в районе ручья Малый Сандар произошел оползень. Мы не можем подтвердить информацию о землетрясении или падении метеорита, наши сейсмостанции таких данных не зафиксировали.
(цитата по "РИА Новости")

По его данным, локальная сейсмологическая сеть в районе Бурейской показывает «ровную» картинку по станциям, а сама Бурейская ГЭС работает в штатном режиме и пока снижение притока ручья после инцидента «ничем не грозит».

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«Возможно, метеорит послужил причиной, но это маловероятно. Мог иметь место сейсмооползень, — например, по естественным причинам возникали трещины в горных породах» , — рассказал «Ъ» председатель Хабаровского краевого отделения Русского географического общества Алексей Махинов. По его словам, причиной обвала мог стать подземный толчок.

Напомним, глава Верхнебуреинского района Хабаровского края Алексей Маслов заявил, что вершину сопки снес именно метеорит. «Некий объект обрушился под острым углом, снес сопку и размазал по руслу. <…> Судя по всему, метеорит был громадный, если он смог засыпать русло реки на 40 м», — сказал он. По словам господина Маслова, специалисты районного отделения МЧС заявили, что перекрывшая русло реки насыпь имеет длину порядка 800 м, ширину свыше 400 м, и высоту от 80 м до 160 м. Превышения радиационного фона не выявлено.

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