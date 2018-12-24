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23:03 (мск), источник: Известия

Серия взрывов в Кабуле унесла жизни 28 человек

По меньшей мере 28 человек погибли в результате серии взрывов у министерства общественных работ в столице Афганистана Кабуле. Об этом 24 декабря сообщил представитель МВД Афганистана Наджиб Даниш.

Источник: Reuters

Три взрыва прогремели у здания ведомства в понедельник. Напавшие со стрельбой проникли на территорию здания и взяли людей в заложники. Злоумышленники были ликвидированы силовиками в ходе операции по освобождению территории.

«Отважным силам безопасности удалось спасти 357 человек… раненые были доставлены в больницы, большинство из них находятся в удовлетворительном состоянии. Двадцать восемь человек погибли, среди них женщина и полицейский, три человека получили ранения», — приводит «РИА Новости» сообщение Даниша.

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