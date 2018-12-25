Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ле Пен меняет отношение всего ЕС насчет России и санкций
Сутенёр растрелял клиентов защищая проститутку в бане под Москвой
Специалисты рассказали, почему не радуют подарки
Майли Сайрус и Лиам Хемсворт тайно сыграли свадьбу
6 главных тенденций рынка недвижимости
Победа или смертьВосемь сражений, в которых судьба России висела на волоске
Светикова подтвердила, что Агния Дитковските родила второго ребенка
Сын Аллы Пугачевой и Максима Галкина перерос сестру
Паулина Андреева призналась, что ее не узнают в метро
Кожевникова, Дюжев, Пелагея с мужем на премьере «Т-34»
Жених убил невесту на свадьбе, решив что она изменяла с его отцом
Медведеву убрали из основного состава РФ - СМИ
Оксана Федорова позирует в сверкающем наряде
Выбран самый стильный мужчина 2018 года
Собираемся в дорогу: 9 вещей (недорогих), незаменимых зимой
Лучшие автомобили 2018 года (фото)
Как оформить лофт в серых тонах с яркими акцентами
Какие оттенки хорошо смотрятся в интерьере зимой
Фоторепортажи
14Национальные костюмы на «Мисс Вселенная»
30Кого мы потеряли в 2018 году
00:10 (мск), источник: Известия

В Тольятти убита 16-летняя вице-чемпионка по плаванию

16-летняя пловчиха найдена убитой в Тольятти, сообщил 24 декабря телеканал НТВ.

Отмечается, что тело спортсменки обнаружили рядом со строительной площадкой на Юбилейной улице в Автозаводском районе города.

Накануне девушка вышла в магазин и не вернулась домой.

По данным Следственного комитета по Самарской области, ей нанесли не менее 17 ножевых ранений. Подозреваемый в совершении преступления уже задержан. Им оказался 16-летний житель Тольятти.

Погибшая являлась мастером спорта по плаванию, на чемпионате России среди юниоров она завоевала серебряную медаль. Кроме того, спортсменка попала в список участников соревнований «Резерв России».

 Прибавят газу: в России на некоторых дорогах повысят лимит скорости
Под елочкой пахал: давно ли на трудовом посту Дед Мороз
Ученые РАН исключили падение метеорита в Хабаровском крае
В Индии женщина пришла домой после своей кремации
Латвиец на экскаваторе отобрал землю у Эстонии
Dow Jones рухнул до самого низкого показателя накануне Рождества
Как выглядит один из самых жутких парков Японии (фото)
Ученые узнали, почему хочется курить после выпивки
Воронежский губернатор назвал выплату заму 23 окладов ошибкой
Спорт
Двое суток Дзюбы на поле, рекорд Кержаковых. «Зенит» в 2018 году Каким получился уходящий год для команды Сергея Семака
Hi-Tech
Предсказания сбываются? Газета 1996 года удивила интернет Многие прогнозы сбылись (но позднее), а некоторые сейчас кажутся довольно наивными.
Авто
Самые надежные авто: опубликована немецкая версия рейтинга Германская Ассоциация технического надзора (TUV), изучив результаты 9 млн техосмотров, составила рейтинг надежности автомобилей
Кино
Паулина Андреева призналась, что ее не узнают в метро Актриса стала героиней очередного выпуска шоу «ОК на связи!», в котором ответила на вопросы пользователей соцсети о подготовке к роли робота и любви к пению
Недвижимость
6 тенденций рынка недвижимости: можно ли купить образ жизни?
Вице-губернатор Петербурга отказался работать с задавшей вопрос Путину дольщицей
Какие оттенки хорошо смотрятся в интерьере зимой?
Рублевка больше не рай для олигархов. Их ждут в другом месте
Популярные темы на «Детях»
Про мужчин и болячки.. Или просто про болячки, не знаю... 151
Поиск себя ил боязнь трудностей? 126
Лень. 102
Кенгуру для грудничка 95
Леди
10 самых обсуждаемых романов 2018 года Светлана Лобода и вокалист «Rammstein», Леонардо Ди Каприо и 21-летняя модель из Аргентины – рассказываем о самых обсуждаемых романах 2018 года.
Все о ремонте
Самые уютные традиции народов мира по зимнему украшению дома
Как использовать оставшиеся обои: 13 идей по декору мебели
Как сделать стильный лофт в панельном доме
Как оформить интерьер кухни с балконом или лоджией (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь