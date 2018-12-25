В Тольятти убита 16-летняя вице-чемпионка по плаванию

Отмечается, что тело спортсменки обнаружили рядом со строительной площадкой на Юбилейной улице в Автозаводском районе города.

Накануне девушка вышла в магазин и не вернулась домой.

По данным Следственного комитета по Самарской области, ей нанесли не менее 17 ножевых ранений. Подозреваемый в совершении преступления уже задержан. Им оказался 16-летний житель Тольятти.