В Тольятти убита 16-летняя вице-чемпионка по плаванию
16-летняя пловчиха найдена убитой в Тольятти, сообщил 24 декабря телеканал НТВ.
16-летняя пловчиха найдена убитой в Тольятти, сообщил 24 декабря телеканал НТВ.
Отмечается, что тело спортсменки обнаружили рядом со строительной площадкой на Юбилейной улице в Автозаводском районе города.
Накануне девушка вышла в магазин и не вернулась домой.
По данным Следственного комитета по Самарской области, ей нанесли не менее 17 ножевых ранений. Подозреваемый в совершении преступления уже задержан. Им оказался 16-летний житель Тольятти.
Погибшая являлась мастером спорта по плаванию, на чемпионате России среди юниоров она завоевала серебряную медаль. Кроме того, спортсменка попала в список участников соревнований «Резерв России».