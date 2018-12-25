В Бразилии решили отстреливать преступников на улицах
Улицы
Улицы
Команды таких специалистов с автоматическим оружием присоединятся к полиции в городских трущобах. В первой волне их будет всего 120. Стражи порядка будут поделены на пары: один стреляет на поражение по преступникам с огнестрельным оружием в руках, другой — снимает все происходящее на камеру, чтобы доказать правомерность действий напарника.
Программа жесткого подавления уличной преступности проводится по инициативе федерального судьи Уилсона Витцеля, с января 2019 года вступающего в должность губернатора
В Бразилии в 2017 году было зарегистрировано почти 64 тысячи убийств — это больше, чем в любой другой стране мира.