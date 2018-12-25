Шесть человек погибли в ДТП в Краснодарском крае

«В дежурную часть ОМВД России по Кавказскому району около 00:50 часов поступило сообщение о ДТП. На место прибыли сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа. Предварительно, на 115-м километре автодороги Темрюк — Краснодар — Ставрополь 37-летний водитель автомобиля ГАЗ-31105 выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Peugeot Boxer под управлением 43-летнего водителя. Оба водителя, трое пассажиров “Волги” и один несовершеннолетний пассажир “Пежо” погибли на месте аварии», — сообщили в ведомстве.