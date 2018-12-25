Шесть человек погибли в ДТП в Краснодарском крае
ТАСС, 25 декабря. ДТП, произошедшее во вторник в Кавказском районе Краснодарского края, унесло жизни шестерых человек, сообщили ТАСС в
ТАСС, 25 декабря. ДТП, произошедшее во вторник в Кавказском районе Краснодарского края, унесло жизни шестерых человек, сообщили ТАСС в
«В дежурную часть ОМВД России по Кавказскому району около 00:50 часов поступило сообщение о ДТП. На место прибыли сотрудники ДПС и
В связи с аварией сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают причины и обстоятельства случившегося.