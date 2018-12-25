Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украина поставила РФ требование о встрече в срочном порядке
Сутенёр растрелял клиентов защищая проститутку в бане под Москвой
Главные правила экспресс-диет
В Раду внесли проект постановления об объявлении войны России
Рублевка больше не рай для олигархов. Их ждут в другом месте
Кремль не согласен с резолюцией о милитаризации Крыма Россия не согласна с резолюцией Генассамблеи ООН о милитаризации Крыма
Украинцы оценили поведение Цимбалюка на пресс-конференции Путина
Трамп прервал выступление Порошенко - СМИ
Паулина Андреева призналась, что ее не узнают в метро
Кожевникова, Дюжев, Пелагея с мужем на премьере «Т-34»
Отец жениха отказался выгнать невестку, и сын ее зарезал - СМИ
Медведеву убрали из основного состава РФ - СМИ
Длина сна, при которой риск смерти и инфаркта выше на 41%
Продукт, заживляющий стенки желудка
Предсказания сбываются? Газета 1996 года удивила интернет
Странный след в небе оказался не тем, о чем думали
В Раду внесли проект постановления об объявлении войны России
Умер саудовский принц
Фоторепортажи
15Жизнь на отшибе. Что гонит людей прочь от цивилизации
30Кого мы потеряли в 2018 году
06:22 (мск), источник: ТАСС

Шесть человек погибли в ДТП в Краснодарском крае

ТАСС, 25 декабря. ДТП, произошедшее во вторник в Кавказском районе Краснодарского края, унесло жизни шестерых человек, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«В дежурную часть ОМВД России по Кавказскому району около 00:50 часов поступило сообщение о ДТП. На место прибыли сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа. Предварительно, на 115-м километре автодороги Темрюк — Краснодар — Ставрополь 37-летний водитель автомобиля ГАЗ-31105 выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Peugeot Boxer под управлением 43-летнего водителя. Оба водителя, трое пассажиров “Волги” и один несовершеннолетний пассажир “Пежо” погибли на месте аварии», — сообщили в ведомстве.

В связи с аварией сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

 Американцы завистливо приценивались. У них такого пока нет и не предвидится
"Стали поливать грязью нашу свадьбу. Столько гадостей понаписали"
Трамп отметил прогресс в вопросе денуклеаризации КНДР
В Индии женщина пришла домой после своей кремации
В Бразилии решили отстреливать преступников на улицах
На родине Ленина строят энергокоммунизм
Dow Jones рухнул до самого низкого показателя накануне Рождества
Социологи нашли в детских садах «скрытый учебный план»
Силуанов имеет «большие претензии» к расчетам Росстата
Спорт
Двое суток Дзюбы на поле, рекорд Кержаковых. «Зенит» в 2018 году Каким получился уходящий год для команды Сергея Семака
Hi-Tech
Предсказания сбываются? Газета 1996 года удивила интернет Многие прогнозы сбылись (но позднее), а некоторые сейчас кажутся довольно наивными.
Авто
Самые надежные авто: опубликована немецкая версия рейтинга Германская Ассоциация технического надзора (TUV), изучив результаты 9 млн техосмотров, составила рейтинг надежности автомобилей
Кино
Паулина Андреева призналась, что ее не узнают в метро Актриса стала героиней очередного выпуска шоу «ОК на связи!», в котором ответила на вопросы пользователей соцсети о подготовке к роли робота и любви к пению
Недвижимость
6 тенденций рынка недвижимости: можно ли купить образ жизни?
Вице-губернатор Петербурга отказался работать с задавшей вопрос Путину дольщицей
Названы любимые районы богатых москвичей
Какие оттенки хорошо смотрятся в интерьере зимой?
Дети
Светикова подтвердила, что Агния Дитковските родила второго ребенка Актриса рассказала о взаимоотношениях с коллегой
Леди
10 самых обсуждаемых романов 2018 года Светлана Лобода и вокалист «Rammstein», Леонардо Ди Каприо и 21-летняя модель из Аргентины – рассказываем о самых обсуждаемых романах 2018 года.
Все о ремонте
Забудьте это немедленно: шесть пережитков ремонта 90-х
Золотые правила скандинавского интерьера
10 мест в доме, которые вы забываете декорировать
Как украсить дом к Новому году: 10 классных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь