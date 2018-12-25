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13:27 (мск), источник: Mail.ru Новости

Дрон снял масштабы разрушений после цунами в Индонезии

Количество жертв увеличивается с каждым часом.

Источник: AP 2018

Спасатели продолжают поиски пострадавших и погибших после сильного цунами, которое в ночь с 22 на 23 декабря обрушилось на прибрежные районы островов Ява и Суматра.

На видео, снятом дроном, видны масштабы разрушений: затопленные отели, разрушенные дома и дороги.

В отеле Tanjung Lesung, который видно на первых кадрах, туристы погибли прямо во время музыкального шоу. Тела 31 постояльца уже найдены, но под обломками могут находиться и другие погибшие или пострадавшие.

Предполагается, что цунами было спровоцировано извержением вулкана Кракатау в Зондском проливе между островами Ява и Суматра. По данным на утро 25 декабря, погибли 429 человек, количество жертв растет с каждым часом. Больше всего пострадал регион Пандегланг на острове Ява.

Вулкан Кракатау продолжает извержение, а страна готовится к новому возможному цунами.

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