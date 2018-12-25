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16:30 (мск), источник: Интерфакс

Суд арестовал четырех обвиняемых в гибели людей при пожаре на шахте «Уралкалия»

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU — Их обвиняют в нарушении правил безопасности при ведении горных работ, повлекшем смерть девяти человек.

Соликамский городской суд в Пермском крае во вторник удовлетворил ходатайство следствия об аресте четырех фигурантов дела о пожаре в строящемся стволе рудника «Соликамск-3» (СКРУ-3), сообщила «Интерфаксу» помощник председателя суда Наталья Пантелеева.

По ее словам, горные мастера Андрей Купришкин и Игорь Чукаев, начальник объекта шахтостроительного комплекса СКРУ-3 Андрей Артюхин и начальник участка N5 этого комплекса Максим Канищев арестованы на один месяц и 29 суток — до 22 февраля 2019 года.

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Все четверо — сотрудники строительно-монтажного управления N680 ФГУП «УС-30» (подрядчик «Уралкалия»), которые выполняли строительные работы на шахте в Соликамске.

Им предъявлено обвинение по статье «Нарушение правил безопасности горных работ, повлекших смерть трех и более человек» (ч. 3 ст. 216 УК РФ).

Утром 22 декабря на строящемся четвертом стволе рудника «Соликамск-3» «Уралкалия» произошло возгорание, вызванное, по предварительным данным, строительными работами. Работы на стволе выполняла ФГУП «УС-30».

В момент инцидента под землей находились 17 человек, из них восемь были выведены на поверхность. Еще девять оказались заблокированными в шахте, их тела обнаружили в воскресенье. Пятеро из них были жителями Пермского края, трое — Башкирии и один — Краснодарского края. Полностью очаги возгорания были ликвидированы к вечеру воскресенья.

СУ СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело по факту ЧП по статье «нарушение правил безопасности горных работ, повлекшее смерть трех и более человек» (ч. 3 ст. 216 УК РФ). Дело передано на расследование в центральный аппарат СКР.

Семьям погибших выплатят компенсации.

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