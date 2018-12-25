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18:55 (мск), источник: Коммерсантъ

Пожар в соликамской шахте привел к арестам

Четыре строителя взяты под стражу на два месяца.

В Прикамье суд избрал меру пресечения четверым подозреваемым по делу о гибели горняков в строящейся шахте в Соликамске. В минувшую субботу в результате пожара там погибли девять человек. Сотрудники ФГУП «УС-30 СМУ-680» Андрей Куприяшкин, Игорь Чукаев, Максим Канищев и Андрей Артюхин заключены под стражу на два месяца. В офисе предприятия следователи провели обыск и допросы сотрудников. Проверит обстоятельства трагедии и Ростехнадзор. Заместитель руководителя ведомства Светлана Радионова договорилась с краевыми властями об усилении контроля над строящимися объектами, подобными руднику.

Соликамский городской суд удовлетворил ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу четверым фигурантам дела о гибели горняков, сообщает Следственный комитет России (СКР). Горные мастера Андрей Купряшкин и Игорь Чукаев, начальник участка № 5 объекта шахтостроительного комплекса СКРУ-3 Максим Канищев и начальник объекта шахтостроительного комплекса СКРУ-3 Андрей Артюхин отправятся в СИЗО на два месяца. Все они являются сотрудниками ФГУП «УС-30 СМУ-680» и подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлекшее смерть двух и более человек). Судебные заседания по избранию меры пресечения проходили в закрытом режиме.

По версии СКР, находясь на свободе, указанные лица могут скрыться от органов предварительного следствия, оказать влияние на свидетелей. Кроме того, они подозреваются в совершении тяжкого преступления, наказание за которое предусматривает в том числе и лишение свободы на срок до семи лет. При этом расследование уголовного дела находится в начальной стадии, многие следственные действия еще не проведены. Адвокаты подозреваемых просили избрать их доверителям меры пресечения, не связанные с заключением под стражу.

Источники «Ъ» утверждают, что часть подозреваемых якобы не отрицают нарушения законодательства, но подробностей не сообщают.
Новость
Путин поручил выяснить причины гибели людей на шахте в Соликамске

В минувшую субботу в строящемся стволе шахты произошел пожар, в результате погибли девять человек, которые не смогли выбраться наружу. Пятеро из них: Алексей Панов, Сергей Беклинев, Александр Богатырев, Илья Прошкин и Виктор Кнауб — были жителями Пермского края, Сергей Игнатенко, Сергей Томшин и Антон Абрамов — Башкортостана. Александр Чубенко жил в Краснодарском крае. Погибшие являлись сотрудниками ФГУП «УС-30 СМУ-680», которая осуществляла строительство нового ствола в шахте СКРУ-3. Предприятие зарегистрировано в Башкортостане в Межгорье. Сегодня в офисе компании прошел обыск и допросы сотрудников.

Причины пожара и гибели горняков будут установлены в ходе расследования, планируется назначить пожарно-техническую и инженерно-строительную экспертизы. Дело находится в производстве Третьего следственного управления ГСУ СКР. Свою проверку обстоятельств трагедии будет проводить Ростехнадзор. В понедельник в Прикамье прибыла заместитель руководителя ведомства Светлана Радионова, которая посетила СКРУ-3. После осмотра она провела совещание, в ходе которого особо подчеркнула, что Ростехнадзор обеспечит расследование аварии в соответствии с требованием закона.

«Мы изучим всю необходимую документацию по данному объекту и после экспертиз и остальных требуемых для расследования действий поминутно разберем хронологию событий, которые привели к пожару на руднике», — заверила госпожа Радионова. Также она договорилась с губернатором об усилении контроля за строящимися и реконструируемыми объектами, подобными руднику СКРУ-3 в Соликамске.

Дмитрий Астахов, Пермь

Следите за развитием темы Пожар на шахте "Уралкалия" в Соликамске
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