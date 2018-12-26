СК начал проверку данных об избиении депутатом женщин и подростка на Алтае

«В ответ на замечания официантки он ударил управляющую кафе и 59-летнюю певицу. Позже депутат нанес побои и 14-летнему мальчику, который вступился за свою бабушку. В ходе процессуальной проверки предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего, дать юридическую оценку действиям виновного лица», — говорится в сообщении следствия.

Ранее Корнеев был депутатом Новоалтайского горсобрания, но в марте 2012 года его лишили мандата. Свое решение депутаты горсобрания мотивировали наличием у Корнеева судимости по делу о незаконном получении им депутатских компенсаций в 16 тысяч рублей. Такое решение вынес новоалтайский мировой суд в октябре 2011 года, позже решение суда было обжаловано.