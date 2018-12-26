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07:42 (мск), источник: РИА Новости

СК начал проверку данных об избиении депутатом женщин и подростка на Алтае

БАРНАУЛ, 26 дек — РИА Новости. Следователи в Республике Алтай начали проверку данных о побоях, нанесенных районным депутатом двум женщинам и подростку в кафе, сообщает ведомство.

По данным СК, предварительно известно, что 22 декабря вечером в кафе «Чемальское подворье» заместитель председателя районного совета депутатов Юрий Корнеев в нетрезвом состоянии отказался оплачивать счет.

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«В ответ на замечания официантки он ударил управляющую кафе и 59-летнюю певицу. Позже депутат нанес побои и 14-летнему мальчику, который вступился за свою бабушку. В ходе процессуальной проверки предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего, дать юридическую оценку действиям виновного лица», — говорится в сообщении следствия.

По данным сайта Чемальского района, беспартийный Корнеев сейчас является депутатом, заместителем председателя президиума Совета депутатов Чемальского района.

Ранее Корнеев был депутатом Новоалтайского горсобрания, но в марте 2012 года его лишили мандата. Свое решение депутаты горсобрания мотивировали наличием у Корнеева судимости по делу о незаконном получении им депутатских компенсаций в 16 тысяч рублей. Такое решение вынес новоалтайский мировой суд в октябре 2011 года, позже решение суда было обжаловано.

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