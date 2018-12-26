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17:37 (мск), источник: BBC News Русская служба

В США умер еще один ребенок-мигрант, задержанный вместе с отцом

В США скончался восьмилетний мальчик из Гватемалы, находившийся в центре для нелегальных мигрантов, сообщила миграционная служба.

По словам конгрессмена от штата Техас Хоакина Кастро, мальчика звали Фелипе Алонсо-Гомес.

Это уже второй подобный случай за месяц. В середине декабря в больнице города Эль-Пасо умерла семилетняя девочка из Гватемалы.

Что произошло с мальчиком?

Мальчик умер ночью 25 декабря, сообщила таможенно-пограничная служба США.

После задержания в техасском городе Эль-Пасо ребенка и его отца доставили в местный центр для нелегальных мигрантов, где они пробыли два дня. Затем их отправили в пункт пограничного контроля Эль-Пасо, где они находились следующие два дня.

22 декабря их перевели в пункт пограничного контроля города Аламогордо, штат Нью-Мексико.

В понедельник утром сотрудник пограничной службы заметил, что мальчик кашлял, а в глазах появился нездоровый блеск.

В заявлении ведомства говорится, что симптомы вероятного заболевания у мальчика обнаружили в понедельник. Мальчика с отцом доставили в больницу города, врачи которой решили, что у ребенка обычная простуда, и прописали ему парацетамол.

Когда его уже готовили к выписке, у мальчика обнаружили сильный жар (39,4°С) и его оставили для дальнейшего обследования. Но спустя некоторое время его все же выписали, прописав для лечения антибиотики и ибупрофен.

Мальчика и отца отправили к месту временного содержания, где ребенок получил прописанные лекарства. Спустя два часа у него началась рвота.

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В заявлении погранслужбы говорится, что отец отказался от госпитализации, потому что ребенку стало лучше.

Около 10 часов вечера ребенок стал вялым, и его вновь отправили в больницу. В пути его вырвало, после чего мальчик потерял сознание. Врачам в больнице не удалось его реанимировать.

Служба отмечает, что причина смерти пока не установлена. Отец ребенка по-прежнему находится в США.

Глава таможенно-пограничной службы Кевин Макалинан назвал смерть ребенка трагической и сообщил, что его ведомство проведет медицинское освидетельствование всех детей, задержанных при попытке пересечь границу. Особое внимание будет уделено детям младше 10 лет.

Он также отметил, что таможенно-пограничная служба в сотрудничестве с иммиграционной и таможенной полицией будет улучшать условия содержания задержанных мигрантов.

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Почему на границе неспокойно?

В ноябре американские пограничники применили слезоточивый газ против толпы мигрантов, среди которых были дети. Люди пытались пересечь американскую границу.

Пограничники заявили, что на них напали. Но пограничников раскритиковали в применении чрезмерной силы, а Мексика потребовала провести расследование инцидента.

Тысячи мигрантов прошли пешком многие километры, отправившись в длительное путешествие из стран Центральной Америки до границы с США.

Мигранты из Гватемалы, Гондураса и Сальвадора говорят, что спасаются от преследований, нищеты и насилия. Они передвигались большими группами, преодолевая пешком более 4 тыс. км. Среди мигрантов много семей с детьми.

Многие из них хотели бы навсегда остаться в США, однако американские власти предупредили, что все, кто въезжает в страну нелегально, будут арестованы, после чего предстанут перед судом и затем в случае отказа предоставить вид на жительство будут депортированы.

Дональд Трамп пообещал не пускать в страну ни одного человека, пока суды не примут решение по каждому конкретному случаю, а это может быть очень долгий процесс.

Люди вынуждены жить во временных центрах в приграничных мексиканских городах Тихуана и Мехикали.

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