В США умер еще один ребенок-мигрант, задержанный вместе с отцом
В США скончался восьмилетний мальчик из Гватемалы, находившийся в центре для нелегальных мигрантов, сообщила миграционная служба.
В США скончался восьмилетний мальчик из Гватемалы, находившийся в центре для нелегальных мигрантов, сообщила миграционная служба.
По словам конгрессмена от штата Техас Хоакина Кастро, мальчика звали Фелипе
Это уже второй подобный случай за месяц. В середине декабря в больнице города
Мальчик умер ночью 25 декабря, сообщила
После задержания в техасском городе
22 декабря их перевели в пункт пограничного контроля города Аламогордо, штат
В понедельник утром сотрудник пограничной службы заметил, что мальчик кашлял, а в глазах появился нездоровый блеск.
Когда его уже готовили к выписке, у мальчика обнаружили сильный жар (39,4°С) и его оставили для дальнейшего обследования. Но спустя некоторое время его все же выписали, прописав для лечения антибиотики и ибупрофен.
Мальчика и отца отправили к месту временного содержания, где ребенок получил прописанные лекарства. Спустя два часа у него началась рвота.
В заявлении погранслужбы говорится, что отец отказался от госпитализации, потому что ребенку стало лучше.
Около 10 часов вечера ребенок стал вялым, и его вновь отправили в больницу. В пути его вырвало, после чего мальчик потерял сознание. Врачам в больнице не удалось его реанимировать.
Служба отмечает, что причина смерти пока не установлена. Отец ребенка
Глава
Он также отметил, что
В ноябре американские пограничники применили слезоточивый газ против толпы мигрантов, среди которых были дети. Люди пытались пересечь американскую границу.
Пограничники заявили, что на них напали. Но пограничников раскритиковали в применении чрезмерной силы, а Мексика потребовала провести расследование инцидента.
Тысячи мигрантов прошли пешком многие километры, отправившись в длительное путешествие из стран Центральной Америки до границы с США.
Мигранты из Гватемалы, Гондураса и Сальвадора говорят, что спасаются от преследований, нищеты и насилия. Они передвигались большими группами, преодолевая пешком более 4 тыс. км. Среди мигрантов много семей с детьми.
Многие из них хотели бы навсегда остаться в США, однако американские власти предупредили, что все, кто въезжает в страну нелегально, будут арестованы, после чего предстанут перед судом и затем в случае отказа предоставить вид на жительство будут депортированы.
Дональд Трамп пообещал не пускать в страну ни одного человека, пока суды не примут решение по каждому конкретному случаю, а это может быть очень долгий процесс.
Люди вынуждены жить во временных центрах в приграничных мексиканских городах Тихуана и Мехикали.