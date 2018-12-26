В «Красное & Белое» пришли с обысками

Источник: РИА "Новости"

Силовики проводят следственные действия в головном офисе и на складах алкогольной сети «Красное & Белое» в Челябинске, а также на складах в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. С чем связаны следственные мероприятия, собеседник агентства не уточнил.

Обыски в офисе и на складах компании в нескольких регионах связаны с уголовным делом, скорее всего, по статье о неуплате налогов, которое ведет Следственный комитет России, сообщил собеседник «Ведомостей» в правоохранительных органах. Представитель Федеральной налоговой службы от комментариев отказался.

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Как сообщает PБК со ссылкой на источник, около двух месяцев назад у налоговой появились претензии к сети «К&Б». По данным собеседника издания, они связаны с тем, что компания, которая является крупным бизнесом, оформляет магазины на разные юридические лица. После проверки компании насчитали штрафы, сказал источник.

До представителя СКР «Ведомостям» дозвониться не удалось. Дежурный челябинского управления ФСБ отказался от комментариев. О том, что обыски проводят сотрудники Федеральной службы безопасности совместно со специалистами Росалкогольрегулирования и налоговиками, ранее сообщил челябинский портал «74.ру». По его данным, в компании изымают документацию, связанную с закупкой алкоголя.

Одна из сотрудниц «К&Б», позвонившая в редакцию «74.ру», рассказала, что сотрудники ФСБ пришли утром 26 декабря, в течение дня никому из сотрудников не разрешали покидать офис. Другой источник портала сообщил, что обыски идут также на складах компании в Екатеринбурге.

Представитель «К&Б» не ответил на звонок корреспондента «Ведомостей». Представитель Росалкогольрегулирования отказался от комментариев.

«Красное & Белое» — российская сеть магазинов по продаже алкогольных и безалкогольных напитков, продуктов. Первый магазин был открыт в 2006 г. Головной офис компании находится в Челябинске, представительства есть более чем в 50 регионах.