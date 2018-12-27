Сеть «Красное & Белое» назвала причину обысков

Источник: РИА "Новости"

Сеть алкогольных магазинов «Красное & Белое» подтвердила факт обысков на всех складах компании и в головном офисе в Челябинске. Следственные действия начались утром 26 декабря и продолжались на момент публикации. Их проводят сотрудники Федеральной налоговой службы, Росалкогольрегулирования, ФСБ и ОМОНа, рассказала компания.

«Мы подтверждаем, что сегодня, 26 декабря 2018 г., около девяти часов утра по московскому времени одномоментно на всех складах компании и в офисе начаты обыски с участием представителей Федеральной налоговой службы, Росалкогольрегулирования, ФСБ и ОМОНа», — говорится в сообщении компании.

Основания для обысков, озвученные силовиками, — подозрения в обороте контрафакта и неуплате налогов, добавил представитель «К&Б». «Работа компании парализована полностью!» — заключил он.

От других комментариев представитель компании отказался.

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О том, что силовики проводят обыски в головном офисе и на складах алкогольной сети «Красное & Белое» в Челябинске, а также на складах в Москве, ранее сообщили челябинский портал «74.ру» и ТАСС со ссылкой на источники.

Собеседник «Ведомостей» в правоохранительных органах говорил, что следственные действия связаны с уголовным делом о неуплате налогов, которое ведет Следственный комитет России. Как следует из картотеки арбитражных дел, в октябре одно из основных юрлиц группы — ООО «Абсолют» подало иск в Арбитражный суд Челябинской области об оспаривании претензий налоговиков почти на 2 млрд руб.