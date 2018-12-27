Глава МЧС: возгорание стройматериалов могло стать причиной пожара в шахте в Соликамске

«Версии есть. Говорить о них пока рано, но полагаем, что это возгорание строительных материалов, которые находились там, где проводились ремонтные работы», — сказал он.
Пожар на шахте компании «Уралкалий» СКРУ-3 в Соликамске произошел 22 декабря. Всего в стволе шахты на момент ЧП находились 17 человек: восемь из них вышли на поверхность, они не пострадали. В зоне задымления оставались заблокированными девять человек — сотрудники подрядной организации «УС-30», они погибли.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлекшее смерть трех и более человек. В рамках дела о пожаре и гибели людей задержаны и арестованы четыре работника компании «УС-30». Уголовное дело расследует центральный аппарат СК.