Извержение Этны показали с высоты птичьего полета (видео)
Жители близлежащих деревень покидают свои дома.
Жители близлежащих деревень покидают свои дома.
Вулкан Этна на Сицилии спровоцировал землетрясение силой 4,8 балла.
Было зафиксировано около 1000 подземных толчков разной силы. Повреждены дома и церковь в городке
По данным итальянского информагентства ANSA,
Вулкан Этна проснулся 24 декабря. Он продолжает выбрасывать облако вулканического пепла.
Этна напоминает о себе практически ежегодно. Но это первое боковое извержение самого активного вулкана Европы за 10 лет. При таком извержении выброс лавы происходит не из центрального кратера, а из трещины на внешнем склоне.
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