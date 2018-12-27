Извержение Этны показали с высоты птичьего полета (видео)

Было зафиксировано около 1000 подземных толчков разной силы. Повреждены дома и церковь в городке Санта-Венерина. На шоссе появились трещины, движение на нем перекрыто.

По данным итальянского информагентства ANSA, из-под завалов жилого дома извлекли 80-летнего мужчину. По сведениям правительства страны, никто не погиб, около 10 человек получили ранения.

Этна напоминает о себе практически ежегодно. Но это первое боковое извержение самого активного вулкана Европы за 10 лет. При таком извержении выброс лавы происходит не из центрального кратера, а из трещины на внешнем склоне.