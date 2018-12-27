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16:02 (мск), источник: BFM.ru

Бастрыкин поручил изучить все уголовные дела с оправдательными приговорами

Так глава СК ответил на критику председателя Мосгорсуда Ольги Егоровой, высказавшей недовольство частыми оправдательными приговорами при рассмотрении дел присяжными.

Источник: РИА "Новости"

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил тщательно проверить материалы всех уголовных дел, по которым московские суды вынесли оправдательные приговоры.

Ранее председатель Мосгорсуда Ольга Егорова раскритиковала работу следователей и прокуратуры, добавив, что недовольна частыми оправдательными приговорами при рассмотрении дел судом присяжных. По ее мнению, «следователи разучились собирать и анализировать доказательства».

Есть ли необходимость в пересмотре всех уголовных дел? Об этом рассуждает адвокат коллегии адвокатов «Благушина и партнеры», бывший судья с 20-летним стажем Любовь Благушина:

— Лично я считаю, что такой необходимости нет. Единственное, с чем я согласна: качество следствия, а я это наблюдаю с 1987 года, катастрофически ухудшается. Одной из ведущих причин ухудшения качества следствия является то, что суды «проглатывают» уголовные дела, ищут компромиссные решения, но под любым предлогом выносят обвинительный приговор. Это не проходит судом присяжных, просто показатель, озвученный Егоровой, подтверждает плохое качество следствия. Надо пересматривать саму тенденцию, качеству следствия однозначно требуется улучшение.

— Егорова говорила о большом количестве оправдательных приговоров, но у нас складывается впечатление, что их мало.

— Она исходила из статистики оправдательных приговоров, вынесенных судом присяжных. Если говорить о приговорах, вынесенных судом единолично или с участием трех судей, как предусматривает УПК, то можем сказать однозначно, что процент их минимальный.

По последним, как я помню, отчетным данным, это 0,04%. Такого просто не может быть.

Присяжные, как правило, рассматривают дела по особо тяжким преступлениям, большинство из которых ведут Следственный комитет и ФСБ.

Ранее о некачественной работе следователей заявлял генпрокурор России Юрий Чайка. По его сведениям, в прошлом году Следственный комитет допустил больше пяти тысяч нарушений при расследовании дел о невыплатах зарплаты.

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