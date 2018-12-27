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14:13 (мск), источник: BFM.ru

Невыездных должников за год стало почти в два раза больше

Год назад приставы ограничили выезд 1,7 миллиона россиян, под этот Новый год — трем миллионам.

Источник: РИА "Новости"

Почти 3 миллиона россиян оказались в этом году в числе невыездных должников перед новогодними праздниками. Об этом ТАСС сообщили в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) РФ. Там отметили, что самой частой причиной попадания россиян в число должников стали долги по кредитам.

«По состоянию на 1 декабря действовало около 3 млн постановлений о временном ограничении на выезд должников из Российской Федерации», — сказали в ФССП.

Новость
Новый год вгоняет россиян в долги

Год назад под ограничением выезда находилось на 1 млн человек меньше — 1,7 млн должников.

«Во избежание возникновения непредвиденных ситуаций в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации ФССП рекомендует заблаговременно исполнять свои обязательства по исполнительным документам, — предупредили в ведомстве. — Узнать о наличии задолженности можно на официальном интернет-сайте ФССП России».

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