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16:05 (мск), источник: Коммерсантъ

СКР услышал жалобы заключенных из Углича

Пострадавшими от избиений признаны 25 человек.

Управление Следственного комитета России (СКР) по Ярославской области возбудило уголовное дело по факту систематических избиений 25 заключенных исправительной колонии № 3 в Угличе. По данным правозащитного фонда «Общественный вердикт», по заявлению которого было инициировано расследование, пострадавших допросили и вручили постановление о признании потерпевшими. Источник «Ъ» в силовых структурах подтверждает данные «Общественного вердикта». Ранее правозащитники сообщали, что администрация колонии с угрозами вынуждала заключенных отказаться от жалоб.

Уголовное дело по факту пыток заключенных в ИК-3 Углича расследуется по п. «а», п. «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия, оружия или спецсредств), рассказала «Ъ» адвокат «Общественного вердикта» Ирина Бирюкова. Накануне она в течение пяти часов участвовала в допросах четырех заключенных, обратившихся за помощью в правозащитный фонд.

На допросе осужденные полностью подтвердили те факты, о которых рассказали ранее.

По словам госпожи Бирюковой, потерпевшими по уголовному делу в общей сложности проходят 25 человек из ИК-3. Все материалы объединены в одно производство. Расследование началось еще 22 ноября, но осужденные узнали об этом только несколько дней назад, когда их допросили и вручили постановления о признании потерпевшими. В СУ СКР по Ярославской области возбуждение уголовного дела не комментируют. Источник «Ъ», близкий к следствию, подтверждает информацию «Общественного вердикта».

О пытках в угличской колонии «Ъ» подробно рассказывал 1 ноября. Заключенный Александр Кочергин заявил, что его избили 24 октября после того, как тюремщики требовали отдать им телефон. По словам осужденного, его раздели догола, заставили приседать около 50 раз, после чего избили, «переодели в робу ШИЗО, посадили в ''стакан'' под лестницей, который находится в неотапливаемом помещении». При этом сам Александр Кочергин кричал, что у него низкий иммунитет из-за ВИЧ и других тяжелых заболеваний. Его отвели в камеру только тогда, когда другие осужденные стали кричать и колотить в двери.

Заключенный Нурали Нуров утверждает, что его избивали неоднократно с 2016 года. Когда он рассказал прокурорам о пытках, сотрудники колонии якобы начали ему угрожать: «Прокуратура приходит и уходит, а ему сидеть до 2024 года — они его жизнь превратят в ад, а перед освобождением подкинут наркотики, и он останется в колонии».

Заключенного Михаила Фадеева, по информации «Общественного вердикта», избили весной нынешнего года при поступлении в колонию. Затем его отправили на карантин, но практически сразу вернули обратно и заставили делать зарядку. Он отказался из-за простуды, после чего его избили, пообещав, что так будет происходить каждый день, рассказали правозащитники. А осужденный Рафаэль Мифтахов рассказал, что тюремщики заставляли его написать заявление на другого заключенного, жаловавшегося на пытки в прокуратуру. Он отказался выполнять требование. Сейчас все эти факты проверит следствие.

Заключенные в ИК-3 стали жаловаться на пытки, когда в колонии в октябре началась прокурорская проверка. Правоохранительные органы стали изучать условия содержания зэков после публикации «Новой газеты» о пытках осужденного ярославской ИК-1 Евгения Макарова. Видеозапись избиения стала поводом для возбуждения уголовного дела, по которому проходят 15 сотрудников УФСИН России по Ярославской области. Все они арестованы, сам Евгений Макаров в начале октября вышел на свободу.

После сообщений о пытках в ярославских колониях директор ФСИН России объявил всероссийскую проверку по соблюдению в УИС порядка применения физической силы и спецсредств. В октябре стали известны результаты. Было проверено свыше 2 тыс. учреждений, выявлено 168 нарушений. В частности, выяснилось, что сотрудники учреждений не направили, как положено, в прокуратуру материалы проверок более 60 случаев применения силы и спецсредств, а более чем 100 случаев применения силы не были засняты на видеорегистраторы, из-за чего нельзя было проверить, что именно происходило в действительности. «По всем фактам выявленных нарушений виновные привлечены к дисциплинарной ответственности», — сообщили «Ъ» в пресс-службе ФСИН России.

Александр Романов, Ярославль

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