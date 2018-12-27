В Австралии в 34-этажном небоскребе обнаружили трещину. Жителей эвакуировали второй раз за неделю

Источник: AFP 2018

В Австралии второй раз за неделю эвакуировали жителей 34-этажного небоскреба Opal Tower, в котором обнаружили трещину. Как сообщает телеканал ABC, жители покинули свои квартиры, чтобы специалисты могли провести тщательное расследование.

В первый раз жителей эвакуировали в понедельник, после того как находящиеся внутри люди услышали треск. Свои квартиры также велели покинуть и жителям ближайших домов. В общей сложности, эвакуировали около трех тысяч человек.

В результате осмотра на десятом этаже здания нашли крупную трещину. Эксперты признали небезопасными 51 квартиру, однако после проверки части жителей разрешили вернуться домой.

Расследованием ситуации занимается строительная компания Icon. В четверг ее представители заявили о необходимости повторной эвакуации. На этот раз осмотр здания может занять до 10 дней. При этом, компания обещала обеспечить всех жильем в ближайших отелях и предоставить компенсацию:

Мы тратим много времени и сил с командой лучших инженеров страны, чтобы выяснить, почему такое произошло через 18 месяцев после окончания строительства.

Правительство австралийского штата Новый Южный Уэльс также поручило своим инженерам провести расследование ситуации.

В интервью ABC многие жители башни, даже те, кто живут в безопасных квартирах, рассказали, что все равно будут искать альтернативное жилье.