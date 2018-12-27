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19:29 (мск), источник: Esquire

В Австралии в 34-этажном небоскребе обнаружили трещину. Жителей эвакуировали второй раз за неделю

По оценкам экспертов, 51 квартира в башне признаны небезопасными.

Источник: AFP 2018

В Австралии второй раз за неделю эвакуировали жителей 34-этажного небоскреба Opal Tower, в котором обнаружили трещину. Как сообщает телеканал ABC, жители покинули свои квартиры, чтобы специалисты могли провести тщательное расследование.

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В первый раз жителей эвакуировали в понедельник, после того как находящиеся внутри люди услышали треск. Свои квартиры также велели покинуть и жителям ближайших домов. В общей сложности, эвакуировали около трех тысяч человек.

В результате осмотра на десятом этаже здания нашли крупную трещину. Эксперты признали небезопасными 51 квартиру, однако после проверки части жителей разрешили вернуться домой.

Расследованием ситуации занимается строительная компания Icon. В четверг ее представители заявили о необходимости повторной эвакуации. На этот раз осмотр здания может занять до 10 дней. При этом, компания обещала обеспечить всех жильем в ближайших отелях и предоставить компенсацию:

Мы тратим много времени и сил с командой лучших инженеров страны, чтобы выяснить, почему такое произошло через 18 месяцев после окончания строительства.

Правительство австралийского штата Новый Южный Уэльс также поручило своим инженерам провести расследование ситуации.

В интервью ABC многие жители башни, даже те, кто живут в безопасных квартирах, рассказали, что все равно будут искать альтернативное жилье.

Небоскреб Opal Tower был сдан в эксплуатацию в 2018 году, в нем располагаются 392 квартиры. Однокомнатную можно приобрести за $620 000 долларов, двухкомнатную — за $935 000.

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