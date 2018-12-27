В Австралии в 34-этажном небоскребе обнаружили трещину. Жителей эвакуировали второй раз за неделю
По оценкам экспертов, 51 квартира в башне признаны небезопасными.
По оценкам экспертов, 51 квартира в башне признаны небезопасными.
В Австралии второй раз за неделю эвакуировали жителей 34-этажного небоскреба Opal Tower, в котором обнаружили трещину. Как сообщает телеканал ABC, жители покинули свои квартиры, чтобы специалисты могли провести тщательное расследование.
В первый раз жителей эвакуировали в понедельник, после того как находящиеся внутри люди услышали треск. Свои квартиры также велели покинуть и жителям ближайших домов. В общей сложности, эвакуировали около трех тысяч человек.
В результате осмотра на десятом этаже здания нашли крупную трещину. Эксперты признали небезопасными 51 квартиру, однако после проверки части жителей разрешили вернуться домой.
Расследованием ситуации занимается строительная компания Icon. В четверг ее представители заявили о необходимости повторной эвакуации. На этот раз осмотр здания может занять до 10 дней. При этом, компания обещала обеспечить всех жильем в ближайших отелях и предоставить компенсацию:
Мы тратим много времени и сил с командой лучших инженеров страны, чтобы выяснить, почему такое произошло через 18 месяцев после окончания строительства.
Правительство австралийского штата Новый Южный Уэльс также поручило своим инженерам провести расследование ситуации.
В интервью ABC многие жители башни, даже те, кто живут в безопасных квартирах, рассказали, что все равно будут искать альтернативное жилье.
Небоскреб Opal Tower был сдан в эксплуатацию в 2018 году, в нем располагаются 392 квартиры. Однокомнатную можно приобрести за $620 000 долларов, двухкомнатную — за $935 000.